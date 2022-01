600 ngày truy bắt kẻ sát hại 2 vợ chồng ở Thanh Hóa: Phẫu thuật thẩm mĩ để lẩn trốn

Sau khi sát hại các nạn nhân, kẻ thủ ác lang thang tìm việc làm tại các tỉnh phía Nam để kiếm tiền phẫu thuật thẩm mĩ nhằm "thay hình, đổi dạng", tránh sự truy bắt của công an.

Vụ án mạng đau lòng

Đối với các trinh sát Phòng truy nã Công an tỉnh Thanh Hóa, bắt các đối tượng truy nã là công việc "cơm bữa" của các anh. Ở mỗi cuộc "tầm nã" là một cuộc chiến đầy gian nan, vất vả, hiểm nguy mà các anh phải đối diện khi thực thi nhiệm vụ. Thực sự khó khi phải trả lời đâu là cuộc "tầm nã" vất vả nhất đối với các trinh sát Phòng truy nã Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, có lẽ quá trình truy bắt kẻ sát nhân Lê Thiện Thành khiến các anh vất vả nhất. Đây là đối tượng đã sát hại vợ chồng người hàng xóm, đau đớn hơn khi người vợ lúc đó đang mang thai tháng thứ 8. Sau khi gây án, Thành đã bỏ trốn, ẩn mình kín kẽ như một tên sát nhân chuyên nghiệp, khiến cho công tác truy bắt gặp vô vàn khó khăn.

Rạng sáng 26/7/2009, người dân ở tiểu khu 6 (thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) nghe tiếng kêu cứu từ phía gia đình ông Hoàng Cao Kh. Khi mọi người chạy lại thì ông Kh đang hốt hoảng cầu cứu mọi người đưa cháu gái ông là chị N. T. D. (SN 1980) và cháu rể là anh N. C. T. (SN 1978) đi cấp cứu. Nhưng khi mọi người tiếp cận thì anh T. đã tử vong, còn chị D. chỉ còn thở thoi thóp, gắng gượng chút hơi tàn mong cứu được đứa con trong bụng nhưng đã không kịp.

Theo lời kể của ông Kh, khoảng 1h30’ sáng 26/7, ông nghe tiếng la hét bên nhà chị D. Nghĩ vợ chồng cháu bất hòa nên ông Kh. không ai chạy qua. Thiếp đi được một lúc nhưng rồi với linh tính chẳng lành, ông giật mình mở cửa nghe ngóng phía nhà 2 đứa cháu thì nhìn thấy có bóng người phóng chiếc xe máy vù ra khỏi nhà.

Ông Kh. cùng người nhà chạy sang thì thấy chị D. quằn quại trên vũng máu, ngay cửa phòng vệ sinh. Giọng chị đứt quãng: "Cậu ơi! Cứu con cháu với, Thành nó giết chồng cháu rồi…".

Theo hướng tay của chị D., họ lên sân thượng, tìm thấy xác anh T. nằm bất động với hàng chục nhát chém trên người, bên cạnh là nhiều vỏ bia vứt lăn lóc và một ít mồi nhậu.

Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Lê Thiện Thành (hàng xóm với gia đình nạn nhân) là hung thủ gây án. Lúc này, tên Thành đã rời khỏi địa phương.

Lực lượng công an di lý đối tượng Thành về Thanh Hóa

Bặt vô âm tín

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện, chiếc xe máy hiệu Novo của vợ chồng nạn nhân chính là chiếc xe hung thủ đã cướp rồi bỏ chạy. Trong nhà, đồ đạc bị lục soát, nhưng hắn chưa kịp lấy thêm thứ gì.

Việc truy dấu vết Lê Thiện Thành được diễn ra ngay sau đó nhưng không thu được nhiều kết quả. Suốt hơn một năm sau đó, các trinh sát tỏa đi khắp nơi nhưng thông tin về kẻ sát nhân vẫn "bặt vô âm tín". Lệnh truy nã đặc biệt đối với Lê Thiện Thành đã được ban hành, hồ sơ về tên hung thủ này đã được chuyển sang Phòng PC52 để thực hiện việc truy tìm, bắt giữ.

Xác định đây là một đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có hành vi phạm tội hết sức dã man nếu như để ngoài xã hội rất dễ có thể xảy ra những vụ án tiếp theo. Do đó, lãnh đạo Phòng PC52, Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết tâm truy bắt bằng được Lê Thiện Thành trong thời gian sớm nhất.

Ngày 25/10/2010, chuyên án VA.10T đã được xác lập với nhiệm vụ tìm ra tên hung thủ giết người man rợ. Đây là một chuyên án trọng điểm, gây xôn xao dư luận nên trực tiếp Ban Giám đốc Công an tỉnh đứng ra chỉ đạo.

Theo kế hoạch, các trinh sát điều tra sẽ được chia làm 5 mũi khác nhau. Nhiệm vụ ban đầu là sẽ đi sâu nắm tình hình qua các mối quan hệ của Thành để xác minh và nắm thông tin về đối tượng này. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra là hầu hết các mối quan hệ của Thành đều rất mờ nhạt, người thân trong gia đình, vợ, bố mẹ đều khẳng định không biết đối tượng đang lẩn trốn ở đâu vì hắn chưa bao giờ liên lạc về nhà…

Một nguồn tin xác định, ngay sau khi gây án, tên Thành phóng chiếc xe máy cướp được chạy đến nhà một người bạn là Nguyễn Tiến Hùng (xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa), để lại chiếc xe nhờ người này bán rồi gửi tiền cho hắn. Trước khi đi, hắn lấy trộm 1 bản photo CMND mang tên Nguyễn Tiến Hùng với ý định sẽ "thay hình đổi dạng" để không bị phát hiện.

Biết đang bị công an truy lùng ráo riết, sợ bị lộ, cứ ở đâu được vài ngày là hắn lại tìm đường chạy trốn. Hung thủ sau đó đến TP Vũng Tàu, TP HCM làm thuê kiếm tiền đi thẩm mỹ viện, sửa mắt, mũi, hòng thay đổi diện mạo, tránh bị phát hiện. Lực lượng truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hóa luôn vất vả theo đuổi hắn. Vừa có thông tin hắn ở đâu, các anh lập tức lên đường phối hợp Công an địa phương đó để tầm nã nhưng kẻ quỷ quyệt luôn nhanh hơn một bước. Trong khi đó, gia đình hắn lại tung tin rằng, hắn đã chết ở Vũng Tàu…

Thời gian dài trôi qua, nhiều kế hoạch, mũi trinh sát được triển khai, ưu tiên tập trung truy bắt bằng được kẻ thủ ác Lê Thiện Thành. Tuy nhiên, hắn rất giỏi lẩn trốn, mọi thông tin về hắn vẫn "bặt vô âm tín".

Còn tiếp....

