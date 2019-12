Hành trình truy bắt hung thủ chém 5 người tử vong ở Thái Nguyên

Thứ Sáu, ngày 27/12/2019 10:08 AM (GMT+7)

Sau hơn 4 giờ tập trung lực lượng truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ thành công hung thủ chém tử vong 5 người, khi đối tượng đang lẩn trốn trên đồi chè...

Thảm án lúc rạng sáng

Theo một số người dân xóm Lương Bình 2, khoảng 5h sáng khi trời còn tối thì họ bỗng nghe tiếng la hét phát ra từ nhà Hoàng Văn Chín (mặt đường liên xóm). Lúc này đối tượng đã chém chết vợ là chị Ma Thị Hưởng (SN 1976) ngay trong nhà, và trong lúc giằng co với mẹ đẻ đã khiến bà bị thương ở tay. Sau đó đối tượng bỏ ra đường, xách theo dao và đèn pin. Lúc này Chín gặp chị Trần Thị Hường (SN 1984) đi bộ trên đường nên đã rượt đuổi. Chị Hường chạy vào nhà Trưởng xóm (sát nhà chị) thì bị chém gục ở sân.

Hiện trường nơi đối tượng sát hại vợ.

Anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chồng chị Hường và là cháu họ của đối tượng chạy ra xem cũng bị chém tử vong. Hoàng Văn Chín tiếp tục xách dao đi, rẽ phải vào ngõ thì gặp ông Lường Văn Hoàng (SN 1966) đang ngồi trên xe máy, liền vung dao chém vào đầu, nạn nhân này hiện vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện. Đối tượng tiếp tục đi vào nhà anh Lường Văn Bánh (SN 1974) là anh rể của mình, hạ sát nạn nhân ngay tại nhà.

Nghe tiếng động lớn, anh Hoàng Văn Nam (SN 1994, cháu con anh trai của Chín) ở bên cạnh chạy sang liền bị đối tượng chém tử vong ngay ở sân nhà anh Bánh... Gây án xong, đối tượng bỏ trốn lên đồi chè. Vụ việc gây hoang mang trong nhân dân bởi họ không rõ lý do gì khiến một người nông dân chưa có tiền án, tiền sự lại lạnh lùng ra tay sát hại vợ, anh rể, cháu trai và những người vừa có quan hệ họ hàng, vừa là hàng xóm như vậy.

Hơn 4h truy lùng hung thủ

Nhận được tin báo, Công an huyện Định Hoá đã có mặt phong toả hiện trường và thực hiện các công tác điều tra ban đầu. Vụ việc được báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng Chín bị bắt giữ trên đồi chè.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Định Hoá, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật hình sự... huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và truy bắt đối tượng.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Giáp, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, xác định đối tượng rất manh động, thực hiện hành vi dã man, lại có biểu hiện tâm lý bất thường, đồng thời để phòng ngừa đối tượng có thể tiếp tục gây án nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên yêu cầu phải nhanh chóng bắt bằng được đối tượng để ngăn chặn tội ác và trấn an dư luận.

Sau khi bàn kế hoạch cụ thể, các lực lượng chia thành nhiều tổ triển khai chốt chặn tại các ngả đường, tổ chức nhiều mũi rà soát, truy lùng đối tượng ở các quả đồi xung quanh hiện trường, nhất là khu vực nghi đối tượng có thể ẩn nấp. Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do đối tượng Hoàng Văn Chín là người dân tộc Tày, chuyên làm nương rẫy, thông thạo địa hình đồi núi. Bản thân đối tượng cũng thủ theo con dao gây án là loại dao rất sắc mà dân bản địa vẫn thường mang theo đi rừng.

Các lực lượng triển khai kế hoạch truy bắt.

Sau mấy giờ rải quân rà soát, truy xét, đến 9h55 cùng ngày, các lực lượng đã bắt giữ thành công Hoàng Văn Chín khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực đồi chè cách hiện trường 1km, có dao và đèn pin trong người. Phòng Cảnh sát hình sự đã dẫn giải đối tượng về trụ sở để lấy lời khai. Tại đây, Chín thừa nhận mọi hành vi của mình.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Chín khá tỉnh táo nhưng trả lời lạnh lùng, nhát gừng. Bước đầu đối tượng thừa nhận nghiện ma tuý, từng sử dụng heroin và ma tuý đá. Đặc biệt đối tượng bị mất ngủ nhiều tháng nay, tâm lý bất ổn và luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người. Sáng cùng ngày, khi chị Hưởng đòi bỏ đi đã khiến đối tượng bực tức, liền lấy búa đánh vào đầu vợ. Sau đó đối tượng lấy dao chém vợ tử vong và tiếp tục chém những người gặp trên đường...

Tang thương nơi xóm nhỏ

Chiều 26-12, có mặt tại xóm Lương Bình 2 chúng tôi cảm nhận không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ khi chỉ cách nhau vài chục mét mà có tới 4 gia đình đang tổ chức tang lễ. Ở nhà đối tượng Chín, bên cạnh di ảnh của người vợ trẻ nghi ngút khói hương là hai người con gái vừa đi làm ở Bắc Ninh về. Người mẹ già hơn 90 tuổi của đối tượng bị cao huyết áp, ngất lên ngất xuống sau vụ việc đã được đưa đi sơ tán ở nhà họ hàng.

Nhiều người dân bàng hoàng bàn tán về vụ việc.

Cách đó mấy chục mét, ở phía đối diện là nhà của vợ chồng anh Luận và chị Hường. Là người may mắn sống sót sau vụ việc này, anh Hoàng Văn Linh (SN 1985), em trai anh Luận vẫn chưa hết bàng hoàng, bởi chỉ một khoảnh khắc trong buổi sáng sớm mà gia đình anh mất đi hai người thân. Thương tâm hơn khi hai con trai của anh chị còn nhỏ (một cháu học lớp 4, một cháu học lớp 7) và ngôi nhà vừa xây xong đang nợ mấy trăm triệu đồng.

Đến chiều cùng ngày, người dân trong xóm vẫn tụ tập, bàn tán trước vụ thảm án kinh hoàng lần đầu tiên xảy ra tại địa phương. Chị Bàng Thị Bảy (SN 1974), một trong những nhân chứng thoát chết sau vụ việc cho hay, khoảng 5h khi đang ngủ chị bị đánh thức bởi những tiếng la hét từ ngoài đường vọng vào. Khi chị gọi con trai cùng ra xem thì thấy bà Tý (mẹ đối tượng Chín) nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại chuyện con trai chém chết vợ.

Người thân làm đám tang cho vợ chồng anh Luận chị Hường.

“Nghe thấy thế tôi sợ quá, vội gọi vọng ông Tích, Trưởng xóm lên và cùng chị Hường hỏi thăm bà cụ. Nào ngờ Chín chạy ra cầm dao chém về phía chúng tôi khiến ai nấy đều bỏ chạy. Tôi về nhà ngã xuống cổng nhưng kịp thời bảo con đóng chặt cửa. Lúc sau mới biết chị Hường đã bị chém chết ngay sân nhà ông Tích...”, Chị Bảy xót xa kể lại.

Anh Tập (anh em họ với Chín) chia sẻ, gia đình đang rất đau lòng bởi tai họa ập tới quá bất ngờ. Cả gia đình đều không ngờ Chín ra tay tàn nhẫn với anh em như vậy bởi từ trước khi xảy ra vụ án mọi người không thấy có gì bất thường. “Gia đình anh Bánh vừa làm nhà, Chín thi thoảng lui tới nhưng anh em trong gia đình vẫn hòa thuận”, ông nói.

Chị Bảy buồn bã kể lại sự việc với phóng viên.

Trong số những gia đình có nạn nhân bị thiệt hại thì căn nhà của nạn nhân Hoàng Văn Nam nằm trong con ngõ của đường liên thôn, sát nhà anh Bánh là đơn sơ nhất, vẫn là nhà tranh vách đất, bên trong không có nhiều đồ đạc. Được biết nạn nhân khá hoàn cảnh khi bố mẹ đã mất hết, có hai chị gái đang ở Trung Quốc, anh trai làm việc trong miền Nam. Đến chiều tối 26-12 thì việc ma chay cho Nam do họ hàng giúp đỡ chứ anh chị em ruột chưa ai về kịp.

Chiều 26-12, đối tượng và tang vật cũng đã được bàn giao cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thái Nguyên tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Chín về hành vi giết người và đang tiếp tục thực hiện các thủ tục điều tra theo quy định.

