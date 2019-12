Thảm án 5 người chết ở Thái Nguyên: Xót xa gia cảnh 2 đứa trẻ mồ côi bố mẹ

Thứ Sáu, ngày 27/12/2019 15:00 PM (GMT+7)

Trong buổi sáng, hai đứa trẻ bỗng mất cả bố lẫn mẹ. Cậu em trai ban đầu không biết bố mẹ bị sát hại còn lang thang đi tìm.

Đối tượng Chín tại cơ quan Công an.

10 ngày trước khi gây án có sử dụng heroin

Ngày 27/12, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) để làm rõ vụ việc đối tượng này dùng dao chém 5 người tử vong, 1 người bị thương.

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Chị Ma Thị Hường (SN 1976, vợ Chín); ông Lường Văn Bánh (SN 1974, anh rể của Chín); anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984, vợ anh Luận), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994, con của anh trai Chín). Riêng ông Lường Văn Hoà (SN 1966) bị Chín chém bị thương đang cấp cứu. Các nạn nhân đều trú cùng xã với nghi phạm.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, tại cơ quan điều tra, Chín khai nhận từ tháng 5 năm 2019 đến nay, y thường xuyên mất ngủ, tâm trạng bực tức, nên khi xảy ra mẫu thuẫn với vợ, Chín đã không làm chủ được bản thân nên đã gây ra vụ việc. Nam nghi phạm cũng khai nhận, trước khi gây án khoảng 10 ngày, Chín có sử dụng heroin.

Cơ quan điều xác định, các nạn nhân đã bị Hoàng Văn Chín dùng dao chém, riêng chị Ma Thị Hưởng (vợ của Chín) thì bị đối tượng dùng búa đinh đập, sau đó dùng dao chém đến tử vong. Sau khi gây án, Chín đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước tính chất manh động, nguy hiểm của đối tượng, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Định Hóa, chính quyền xã Sơn Phú khẩn trương truy bắt đối tượng.

Hiện trường vụ án

Trao đổi với PV về quá trình truy bắt Chín, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó trưởng Công an xã Sơn Phú cho biết, khoảng gần 6h sáng ngày 26/12, Công an xã Sơn Phú nhận được tin tại xóm Lương Bình 2 xảy ra án mạng nên đã báo cấp trên. Trưởng Công an huyện Định Hóa và Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cùng lực lượng cảnh sát đã về xã Sơn Phú để truy bắt Chín, điều tra làm rõ vụ án.

Trước sự manh động của các đối tượng, lực lượng công an đã cắt cử lực lượng tuần tra liên tục trên các tuyến đường, chốt chặn ở các khu vực dân cư đông, trường học để bảo vệ người dân, đề phòng đối tượng tiếp tục ra tay với người khác.

Do xã Sơn Phú có nhiều đồi núi, bản thân Chín thông thạo địa bàn nên việc truy bắt đối tượng của lực lượng công an gặp khá nhiều khó khăn.

Theo ông Quỳnh, sau khi xem bản đồ và nguồn tin từ người dân cung cấp về hướng bỏ trốn của đối tượng, lực lượng điều tra đã khoanh vùng được khu vực Chín lẩn trốn. Nhiều tổ công tác được chia làm nhiều hướng để truy bắt Chín.

Tới 9h cùng ngày lực lượng công an đã xác định được Chín đang lẩn trốn ở đồi chè gần nhà. Lực lượng công an siết vòng vây bắt Chín vào khoàng 10 giờ cùng ngày.

"Thời điểm bị bắt Chín ngồi trên đồi tay cầm dao và đèn bin, khi bị công an bắt giữ Chín không kháng cự"- ông Quỳnh nói.

Tang thương xóm nhỏ

Hành vi của Hoàng Văn Chín khiến xóm Lương Bình 2 chìm trong không khí tang thương. Suốt dọc quảng đường khoảng 500 mét (từ nhà Chín tới nhà nạn nhân Nam - người cuối cùng bị Chín chém tử vong) có tới 4 đám tang. Tiếng than khóc, kèm tiếng kèn đám tang cất lên ai oán khiến ai cũng xót xa.

Chịu hậu quả nặng nề nhất là gia đình anh Hoàng Văn Luận và chị Trần Thị Hường khi cả 2 vợ chồng bị Chín chém tử vong.

Quá đau xót trước cái chết oan nghiệt của hai em, chị Hoàng Thị Khai (chị của vợ chồng anh Luận và chị Hường) khóc mướt nước mắt.

Người thân làm lễ tang cho vợ chồng anh Luận, chị Hường.

Nhớ lại buổi sáng kinh hoàng, chị Khai kể, sáng qua, có một người cháu mở cửa hô lớn báo Luận bị Chín chém chết, lúc này cả gia đình mới hốt hoảng chạy ra.

"Chạy ra hiện trường thấy hai vợ chồng chú Luận bị chém tử vong mà chân tay tôi bủn rủn. Hai vợ chồng có 2 con trai, một cháu học lớp 7 và một cháu học lớp 4.

Chúng tôi cố giấu chuyện bố mẹ cháu mất nhưng cháu lớn nó bảo nó biết rồi các bác đừng giấu cháu. Còn cháu nhỏ ban đầu không biết còn đi tìm bố mẹ. Tới khi cho bố mẹ vào áo quan, đứa em biết bố mẹ mất nên gào khóc gọi "bố mẹ ơi" khiến chúng tôi đau xót vô cùng", bà Khai kể.

Theo bà Khai, hai vợ chồng anh Luận sống hài hòa với hàng xóm làng giềng, chịu khó làm ăn. Mới đây hai vợ chồng tích góp, vay mượn xây được căn nhà mới nhưng hạnh phúc chẳng tày gang tai họa lại ập tới khiến cả 2 vợ chồng chết oan nghiệt để lại hai con thơ và những khoản nợ nần.

"Hai em tôi mất rồi nhưng giờ thương nhất là hai đứa trẻ con. Giờ chúng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không biết cuộc sống sẽ thế nào", chị Khai nói rồi khóc lớn gọi tên vợ chồng anh Luận.

Xót xa không kém là trường hợp của anh anh Hoàng Văn Nam (cháu họ Chín). Anh Nam mồ côi bố mẹ từ bé, hiện đang ở nhà chăm cháu giúp cho chị gái. Sáng 26/12, khi lên cứu ông Bánh (chú rể) thì bị Chín (chú ruột) sát hại.

Sau khi cơ quan điều tra bàn giao thi thể, người thân của Nam ngồi xung quanh khóc thương thảm thiết khiến ai cũng xót xa cho số phận hẩm hiu của nam thanh niên 25 tuổi.

Về diễn biến vụ án, theo Chín khai nhận: Sáng cùng ngày, khi chị Ma Thị Hưởng (SN 1976, vợ Chín) đòi bỏ đi, khiến đối tượng bực tức. Chín sau đó lấy búa đánh vào đầu vợ rồi tiếp tục cầm dao chém vợ tử vong. Sát hại vợ tại nhà xong, Chín cầm dao đi ra đường gặp một nhóm người gồm chị Trần Thị Hường (SN 1984); ông Lã Văn Tích (Trưởng thôn Lương Bình 2), Bàng Thị Bảy (hàng xóm) và bà Tý - mẹ Chín. Thấy Chín cầm dao, mọi người bỏ chạy. Chín cầm dao đuổi theo chém chị Hường tử vong tại sân nhà ông Tích. Sau đó, Chín đi ra đường chém anh Luận (chồng chị Hường) tử vong trước cổng nhà. Tiếp đến, Chín gặp ông Lường Văn Hòa (sinh năm 1966, trú cùng thôn) đang đi từ dốc lên, Chín vung dao chém anh Hoà bị thương. Chín tiếp tục chạy sang nhà anh Lường Văn Bánh (SN 1974, anh rể của Chín). Tại đây, Chín chém tử vong anh Bánh và anh Hoàng Văn Nam (cháu họ Chín) rồi bỏ trốn lên đồi chè trước khi bị lực lượng công an bắt giữ.

