Hành trình đưa Hà "batê" ra ánh sáng: Truy tìm đôi vợ chồng ma quái

Thứ Bảy, ngày 01/05/2021 19:00 PM (GMT+7)

Những ngày rong ruổi ở các bến tàu, bên xe, Hà “batê” thấy dân tài xế đường dài thường có nhu cầu tìm em út để vui vẻ. Không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, thị tổ chức mua giới mại dâm...

Mở màn chuyên án 198M, bắt thành công Nguyễn Thị Huyền, đến 15h ngày 21-3-1999, Tổ trinh sát tiếp cận, bủa vây nhà của Hà “batê” (thôn 1, xã Vĩnh Niệm, huyện An Hải). Lúc tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, vợ chồng Hà - Khánh đã biến mất. Để sớm đưa đối tượng ra ánh sáng, thành viên Ban chuyên án đã khẩn trương nhập cuộc, lần tìm dấu vết.

Hơn 3 tháng ròng rã ăn chực nằm chờ, dầm mưa dãi nắng thu thập thông tin về hoạt động phạm tội của Hà “batê” cũng như những đối tượng liên quan, các thành viên Ban chuyên án đều phải lắc đầu ngao ngán trước những mánh khóe của thị.

Những ngày rong ruổi ở các bến tàu, bên xe, Hà “batê” thấy dân tài xế đường dài thường có nhu cầu tìm em út để vui vẻ. Không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, thị tổ chức mua giới mại dâm. Vợ chồng Hà nhờ chiến hữu tìm cách lừa gạt, dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ đưa ra thành phố ép bán dâm. Một phần khác, thị sẵn lòng “giúp” những gái bán hoa tìm khách, chia phần trăm.

Hà “batê” rất biết cách thăng hạng cho các em út. Thị yêu cầu tất cả phải ăn mặc giản dị, lúc nào cũng phải bẽn lẽn, e thẹn. Hà “batê” còn bày cho họ chiêu cắn đầu ngón tay lấy máu giả làm trinh tiết. Khi khách biết nhưng “cháo đã múc”, lại không muốn rắc rối, đành ngậm đắng nuốt cay móc hầu bao trả tiền.

Sau một thời gian, Hà “batê” phát hiện kinh doanh ma túy cực có lãi. Lòng tham vô đáy, Hà “batê” bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực này. Biết cái giá phải trả rất cao, thậm chí là cả mạng sống, thị vô cùng thận trọng. Trước ngang ngược bao nhiêu, giờ Hà “batê” kín đáo bấy nhiêu, sử dụng mọi chiêu thức để che đậy. Thị biến nhà thành lô cốt bất khả xâm phạm với nhiều lớp cửa, hàng rào gắn đầy mảnh chai thủy tinh. Cẩn thận hơn, Hà còn nuôi cả một đàn chó dữ sẵn sàng tấn công bất cứ người lạ. Để đảm bảo, Hà “batê” hạn chế sử dụng người ngoài mà lôi kéo cả chồng, con mình vào cuộc.

Đặc biệt, lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước, thị liên tục sử dụng thủ đoạn... chửa, đẻ nhằm trốn án. Chưa đầy 10 năm, Hà “batê” đã có 2 đời chồng, 1 tình nhân và 5 người con. Bằng những chiêu thức như vậy, Hà “batê” cùng chồng đã “mạnh dạn” đánh “hàng” lớn từ các tỉnh Tây Bắc về Hải Phòng tiêu thụ, cung cấp cho nhiều địa phương khác. Song song với đó là duy trì kinh doanh dịch vụ mát mẻ.

Từ hàng tập tài liệu dày cộm về các phi vụ làm ăn của nữ quái, chuyên án 198M được xác lập. Trưa ngày 21-3-1999, trinh sát Đội H88, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP mở màn đã thành công, bắt Nguyễn Thị Huyền (con gái Nguyễn Thị Hà) tại bến phà Khuể khi đang trên đường vận chuyển heroin.

15h ngày 21-3-1999, các trinh sát tiếp cận, bao vây nhà Hà “batê” tại thôn 1, xã Vĩnh Niệm, huyện An Hải. Tuy nhiên, đôi vợ chồng không có nhà. Mất hút đối tượng cầm đầu đường dây ma túy lớn, song trong quá trình làm án và truy xét nhanh Huyền, các trinh sát Đội H88 biết chắc trong nhà Hà “batê” đang tàng trữ ma túy.

Lúc này, câu hỏi khó đặt ra cho Ban chuyên án: làm thế nào bắt được đối tượng chính? Làm sao thu được toàn bộ tang vật?. Hàng loạt mũi trinh sát vẫn chờ lệnh. Trong khi hai mũi giám sát nhà Hà và nhà Huyền phải căng mình theo dõi từng động thái thì các mũi trinh sát còn lại vô cùng khẩn trương cùng Công an quận Lê Chân, Công an huyện An Hải chốt chặn, đón lõng, lần tìm nhưng Hà “batê” vẫn mất hút.

Để đảm bảo tiến trình phá án cũng như bảo toàn số tang vật, 18h cùng ngày, Ban chuyên án quyết định phải khám đối tượng. Không phụ sự chờ đợi, vất vả của từng thành viên, Cơ quan công an đã thu được 2 bánh heroin, 44 lọ nước sái thuốc phiện, 40 triệu đồng (tiền mặt và ngân phiếu) cùng nhiều tang vật có liên quan.

Sau khi khám nhà đối tượng xong, trùm ma túy càng lặn kỹ, không chút sủi bọt. Trước tình hình đó, Giám đốc CATP đã chỉ đạo phải tập trung trí tuệ, lực lượng, quyết tâm bắt bằng được Hà “batê”.

Nhận chỉ đạo, ngoài việc đẩy mạnh vận động nhân dân cung cấp thông tin tố giác về đối tượng, các trinh sát Đội H88 nhanh chóng dựng lại hàng trăm mối quan hệ của nữ quái. Thành viên Ban chuyên án nhận định: vì cái giá phải trả quá đắt, Hà sẽ trốn, ẩn náu thật kỹ, không thể nương nhờ vào chiến hữu được. Một kế hoạch truy bắt Hà “batê” rất công phu được Ban chuyên án vạch ra với mục tiêu đưa đối tượng vào thế bị động, để đón lõng thành công.

Qua thời gian ngắn phát động, các trinh sát nhận được rất nhiều thông tin liên quan đến đối tượng. Bất luận nhận được tin tức gì, lực lượng trinh sát lập tức đến xác minh ngay, thậm chí là “mời” hợp tác nhầm. Sau thời gian lật tung từng địa bàn, đến những chỗ Hà “batê” có thể lẩn trốn, tất cả thành viên Đội H88 đồng lòng đưa ra kết luận: Hà “batê” không thể náu được tại Hải Phòng, thị sẽ “bùng” đi tỉnh ngoài, tìm một nơi “mai danh ẩn tích”.

Vậy Hà “batê” rời khỏi Hải Phòng bằng phương tiện gì? Đi về đâu, cùng với ai? Câu hỏi đang bỏ lửng, thì trong hàng trăm tin tức về Hà “batê” được chuyển về có một thông tin vô cùng đắt: Ngày 25-3-1999, có người nhìn thấy một cặp vợ chồng (đã đứng tuổi) có nhận dạng rất giống với vợ chồng Hà “batê” cùng một thanh niên, một bé gái đứng rìa đường bên kia cầu An Dương vẫy taxi và cả nhóm người trên đã lên xe đi mất. Có điều không hiểu người phụ nữ trong nhóm ấy có đúng là Hà “batê” hay không thì vẫn chưa biết?

Nguồn: http://anhp.vn/hanh-trinh-dua-ha-bate-ra-anh-sang-d16205.html