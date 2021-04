Từ vụ cướp hụt xe ôm, lộ mặt kẻ giết người: Truy bắt tên ác thú

Thứ Tư, ngày 14/04/2021 10:00 AM (GMT+7)

Mặc dù tài liệu thu thập đã khá đầy đủ nhưng Thiếu tá Du cùng Đại úy Điền quyết định tiếp cận với gia đình đối tượng Hùng. Trong “vai’ cán bộ Bộ NN & PTNT, 2 anh tìm xuống Đội 7, Nông trường Sông Bôi. Bố mẹ Hùng bữa đó đi vắng chỉ có vợ Hùng ở nhà. Trong khi trò chuyện, người vợ của gã cho biết, trước khi lấy nhau, chị này có biết Hùng có mối quan hệ yêu đương với cô Y.

Tuy nhiên, mối tình này bất thành, bởi gia đình Y. phản đối vì Hùng là kẻ chỉ biết chơi bời lêu lổng, lười làm, du thủ, du thực. Sau khi Y. bị sát hại, Hùng thường bỏ nhà đi đâu không biết. Thỉnh thoảng, gã mới về nhưng lén lén, lút lút, tối tạt qua thăm vợ con, sáng sớm hôm sau đã nhanh chóng chuồn ngay. Dường như Hùng có một nỗi lo sợ, ám ảnh nào đó.

Quay lại Công an huyện Ý Yên, các điều tra viên tỉ mỉ chắp nối, dựng lại thời gian, đường đi của Hùng. Thời điểm cuối cùng là sáng 8-1-1997, gã có đến nhà người anh họ tên là Tiệp ở chợ Đồi, xã Yên Thắng. Khéo léo tiếp cận người này, các điều tra viên được biết, hôm đó, Hùng có đến nhà anh này chơi rồi sau đó sang nhà anh Hòa gần đó làm thuê lò gạch.

Song qua xác minh, Đinh Xuân Hùng đã lại vọt lên Mộc Châu, tỉnh Sơn La vào rạng sáng ngày hôm sau. Vậy là một lần nữa, tên cướp thoát khỏi sự truy bắt của Ban chuyên án. Trên cơ sở tài liệu thu thập, lệnh bắt khẩn cấp tên cướp này được phê duyệt. Hai điều tra viên dày dặn kinh nghiệm là Đại úy Nguyễn Công Gòong và Đại úy Vũ Đại Điền được cử đi Mộc Châu. Lên đến Mộc Châu, các anh được biết, ở địa bàn này có tới 4 nhóm thợ Ý Yên lên đây làm thuê. Nhóm thợ của anh Hòa làm mãi trong bản Ôn, một vùng núi sâu, hẻo lánh. Vất vả lắm, Đại úy Gòong và Đại úy Điền mới tìm được vào đến nơi.

Thời điểm ấy, dân Ý Yên những lúc nông nhàn thường rủ nhau lên Mộc Châu, Sơn La làm thuê, chủ yếu là làm thợ xây và thợ mộc, xây cất các căn nhà cho người dân bản địa. Cùng lúc, anh Hòa nhận xây dựng tới 2 căn nhà. Sau phút mừng rỡ khi phát hiện nhóm thợ của anh Hòa đang làm thuê ở bản Ôn, 2 điều tra viên lại hẫng hụt, lo lắng. Bởi, qua nắm tình hình, trong nhóm thợ này có 4 người Ý Yên. Tuy nhiên, không có một ai tên là Hùng.

Chỉ có một người có hình dáng giông giống như đặc điểm tên cướp mà bị hại, nhân chứng tả lại nhưng anh ta mang tên khác. Lại một nỗi khổ khác, tuy quê gốc ở Ý Yên nhưng Hùng sinh ra và lớn lên ở Nông trường Sông Bôi, Hòa Bình nên không có ảnh trong hồ sơ tàng thư. Mặt khác, vì yêu cầu bí mật, tránh đối tượng phát hiện, bỏ trốn nên các ĐTV không thể trực tiếp tiếp cận.

Mở rộng điều tra sang các nhóm thợ khác đang làm thuê trong vùng nhưng cũng không có ai mang tên Đinh Xuân Hùng. Không thất vọng, Gòong và Điền quyết định bí mật rà lại số thợ trong nhóm của anh Hòa. Người thanh niên trong nhóm thợ có hình dáng hao hao giống tên cướp mà các anh truy tìm mang CMND với tên là Đinh Văn Long, quê quán ở Ý Yên, Nam Định. Cẩn trọng, các anh điện ngay về đơn vị đề nghị xác minh gấp.

Nhận được điện, Phòng CSĐT - Công an tỉnh Nam Định khẩn trương phối hợp với Công an huyện Ý Yên xác minh ngay trường hợp này và cú điện trên khiến 2 chiến sỹ cảnh sát lặng người: “Kẻ đội lốt Đinh Văn Long chính là Đinh Xuân Hùng. Theo dõi, giám sát chặt”. Ngay lập tức, Phòng CSĐT Công an tỉnh Nam Định quyết định cử tiếp Đại úy Đỗ Hải Đường, Đội trưởng Đội án truy xét và Đại úy Nguyễn Minh Tuấn cấp tốc lên đường lên Mộc Châu.

Trời rét thấu xương, đường trơn như đổ mỡ, Đại úy Đường và Đại úy Tuấn phải vật lộn vô cùng vất vả với chiếc mô tô ba bánh. Cả người và xe bê bết những bùn và đất. Có những đoạn dốc không thể đi nổi, họ phải xuống đẩy xe. Cuối cùng hai anh cũng đến được bản Ôn.

Tại trụ sở UBND xã, kẻ mang tên Đinh Văn Long không khỏi ngỡ ngàng, thoáng chút lo sợ. Tuy nhiên, khi ngồi trước các điều tra viên, gã cố tỏ ra bình tĩnh. Trước biên bản thẩm vấn:

- Anh tên Đinh Xuân Hùng?

- Dạ, thưa… không. Cháu là Đinh Văn Long, ở Yên Lương, Ý Yên

- Gia đình ông K. ở Yên Lương đúng là có con trai tên là Đinh Văn Long nhưng đang ở nhà. Chúng tôi vừa gặp hôm qua…

- Dạ…

- Anh chính là Đinh Xuân Hùng, cháu bà Dơi, ở xã Yên Lương. Hiện gia đình anh sinh sống ở Đội 7, nông trường Sông Bôi. Anh đã có vợ và một con. Lệnh bắt khẩn cấp đã ghi rõ hành vi phạm tội của anh.

- Dạ… cháu bị oan ạ!

- Các nạn nhân và nhân chứng đều đã khai rất rõ về anh. Chiếc ví giả da anh đưa cho người chạy xe ôm ở bến xe Nam Định rồi vụ đi xe ôm quỵt tiền còn giở thói côn đồ đánh, cướp xe anh trả lời thế nào?

Tới lúc này, Đinh Xuân Hùng quỵ hẳn, cúi đầu ấp úng: “Dạ… cháu xin khai…”.

Bản kết luận điều tra sau đó cho thấy trong một thời gian dài, Đinh Xuân Hùng sống lang thang, dặt dẹo ở nhiều nơi, không dám về nhà. Câu chuyện bắt đầu từ vụ án mạng xảy ra cách đó khoảng gần 3 năm. Cùng lớn lên ở Nông trường Sông Bôi gã và Y. nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, mối tình ấy không được gia đình Y. chấp nhận.

Nuốt hận, Hùng đi tìm hiểu rồi kết hôn với một cô gái trong vùng. Cuộc sống tưởng chừng cứ thế bình lặng trôi đi. Thế nhưng, vào một ngày cuối năm 1994, trong khi vào rừng lấy rau lợn, tình cờ gã gặp lại người yêu cũ đi cắt cỏ. Tình cũ, nghĩa xưa, hai người kéo nhau ngồi nói chuyện. Nhìn cô bạn gái mới 19, 20 tuổi còn đang phơi phới giữa núi rừng chẳng một bóng người, trong lòng gã chợt nổi tà dâm.

Ngồi một lát, Hùng lên tiếng gạ gẫm rồi kéo Y. vào trong hang núi gần đó với ý định quan hệ tình dục. Song Y. phản ứng, chống cự quyết liệt. Hoảng sợ cộng với nỗi tức giận, gã vơ hòn đá đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu cô gái xấu số.

Sau khi án mạng bị phát hiện, cơ quan Công an tổ chức truy tìm thủ phạm, Hùng cũng nằm trong diện nghi vấn. Lo sợ, gã bỏ trốn. Tuy nhiên, sau đó ít ngày, Hùng nghe ngóng được biết, “thủ phạm” vụ giết người này đã bị bắt, bị kết tội với mức án 20 năm tù nhưng gã vẫn không dám về nhà.

Cứ thế, Đinh Xuân Hùng sống lang thang, vạ vật hết nhà người họ hàng này đến gia đình người khác ở quê Ý Yên. Gần đây, Hùng gặp rồi kết thân với Nguyễn Xuân Quý, sinh 1965, ở xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, Nam Định. Giống như Hùng, Quý cũng đang lẩn trốn bởi bị cơ quan Công an truy nã về tội giết người.

Ngày 6-1-1997, Hùng và Quý gặp nhau trong cảnh túng tiền nên bàn bạc ra Nam Định cướp xe máy bán. Khi đi Đinh Xuân Hùng mang theo 1 con dao nhọn, 1 đôi côn gỗ và nạn nhân của 2 tên cướp tối đó là anh Vượng. Sau khi vụ cướp không thành, Hùng và Quý bỏ xe, chạy trốn. Chiếc ví cướp của anh Vượng, Hùng giữ. Còn chiếc đồng hồ Seiko, Quý cầm.

Vụ án khép lại với hình phạt cao nhất dành cho tên ác thú cùng với 2 tội danh: Cướp tài sản và Giết người.

Nguồn: http://anhp.vn/tu-vu-cuop-hut-xe-om-lo-mat-ke-giet-nguoi-ky-iii---truy-bat-ten-ac-thu-d15285.htm...Nguồn: http://anhp.vn/tu-vu-cuop-hut-xe-om-lo-mat-ke-giet-nguoi-ky-iii---truy-bat-ten-ac-thu-d15285.html