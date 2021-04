Lật tẩy tội ác từ cuốn sổ cháy đen: Dấu vết trong đám tro tàn

Thứ Sáu, ngày 23/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

Khuất sau những lớp gạch khá cao cùng chiếc xe tải cũ là vạt cỏ bị cháy sém chuyển sang màu vàng. Giữa vạt cỏ ấy là một đám tro đen, hiện rõ một hình hài không còn nguyên vẹn.

Đầu tháng 9-2008, dư luận từng một phen chấn động bởi một thi thể bị cháy đen được phát hiện vứt trên bãi đất trống ở địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tưởng chừng vụ án đi vào bế tắc vì mọi manh mối đều bị cháy và hóa tro tàn. Tuy nhiên, từ đám tro tàn ấy, cơ quan Công an đã tìm ra manh mối kẻ thủ ác.

14h chiều 4-9-2008, sau khi nhận được điện thoại của chủ bãi vật liệu xây dựng, anh Phạm Văn Tân, quê ở Nam Định, là người làm thuê vội đi chở gạch cho khách. Khi anh Tân kéo chiếc xe cải tiến ra bãi bỗng thấy ruồi nhặng bu đầy ở một khu vực bị đốt cháy ven đường Hoàng Minh Giám gần đó. Tò mò đi đến gần, anh Tân hốt hoảng, bủn rủn chân tay khi nhìn thấy một thi thể bị đốt cháy đen nằm co quắp.

Ngay sau khi nhận tin báo, điều tra viên Đội điều tra trọng án PC45 - CATP Hà Nội cùng các giám định viên Phòng kỹ thuật hình sự và CAQ Cầu Giấy đến ngay hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ việc. Hiện trường phát hiện xác chết là khu vực đất dự án nên cách xa khu dân cư, khá hoang vắng, cỏ mọc um tùm đến ngang đầu gối. Khuất sau những lớp gạch khá cao cùng chiếc xe tải cũ ở bên ngoài là vạt cỏ bị cháy sém chuyển sang màu vàng.

Giữa vạt cỏ ấy là một đám tro đen, hiện rõ một hình hài không còn nguyên vẹn. Cách đó khoảng 60m có 3 lán tạm của một số người làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng và thu mua gom sắt vụn. Theo các nhân chứng đầu tiên này, tối hôm trước, mọi người trong 3 lán cùng ngồi xem bộ phim, đến 22h thì nhìn thấy có đám cháy gần bãi để vật liệu.

Trung tá Lê Việt Dũng, Phó trưởng Phòng kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội, thời điểm đó là Đội trưởng Đội khám nghiệm hiện trường nhớ lại, khi đến hiện trường, chỉ còn xác nạn nhân nằm trên đống gạch vụn bị đốt cháy toàn thân, lộ cả xương mặt, xương sọ, xương chân tay khiến cho mặt biến dạng.

Chiếc va ly đựng xác nạn nhân xấu số cũng như tất cả các vật dụng đều bị lửa thiêu rụi, chỉ trơ lại khung sắt. Tử thi bị nhét trong một chiếc va ly có khóa kéo nhãn hiệu Dulop, kích thước 80x60x40cm. Lật xác lên, các kỹ thuật viên phát hiện hình dáng một chiếc hoa tai, một phần còn lại của thỏi son chưa cháy hết. Từ các chi tiết này, bước đầu thi thể được nhận định là nữ giới. Sau đó, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, nạn nhân có độ tuổi từ 20-30, cao khoảng 1m50, tóc nhuộm nâu dài chấm vai, dây buộc tóc màu vàng, mặc áo màu vàng có chun giữa eo, không mặc quần…

Điều đáng chú ý, có những dấu hiệu cho thấy trước khi chết, nạn nhân có quan hệ tình dục. Giải phẫu tử thi xác định, nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do ngạt cơ học cấp và cô gái này chết trước khi bị đốt.

Cách vị trí thi thể nằm khoảng chục mét, các điều tra viên thu được 1 vỏ chai nước Seven Up loại chai nhựa 1,5 lít, còn nồng nặc mùi xăng. Đêm hôm trước, Hà Nội đổ mưa, có nơi mưa rất to nhưng thật kỳ lạ, khu vực hiện trường chỉ mưa lắc rắc, vì thế, mặc dù bị than hóa nhưng các đồ vật gần như được giữ nguyên vẹn. Bên trong chiếc va ly đựng xác nạn nhân còn có 1 chùm chìa khóa 3 chiếc, 1 chiếc bấm móng tay, 1 chiếc ví bằng nhựa màu đỏ, bên trong có 1.500 đồng tiền xu, 1 điện thoại di động đã cháy và đặc biệt, các kỹ thuật viên hình sự còn phát hiện, có một cuốn sổ ghi chép tuy bị đốt thành than nhưng vẫn giữ nguyên hình thù.

Cẩn trọng thu cuốn sổ này, các kỹ thuật viên chuyển về Viện khoa học hình sự Bộ Công an để phân tích, giám định, khôi phục lại nội dung chữ viết bên trong. Tuy nhiên, việc giám định hết sức khó khăn, bởi cuốn sổ chỉ còn là nắm tro giấy, một sơ suất nhỏ cũng khiến nó vỡ vụn. Các giám định viên sử dụng một loại keo xịt gôm thông dụng làm vật dẫn khiến các tờ giấy đã than hóa cứng lại, sau đó dùng các panh bóc ra từng mảnh nhỏ… Rồi các mảnh nhỏ ấy được ghép lại với nhau đưa lên máy soi chiếu phát quang chữ viết. Lật đến trang cuối cùng, các giám định viên thấy nổi lên những nét chữ tượng hình, kiểu Hán tự và một số chữ tiếng Việt.

Chụp ảnh lại trang viết đã bị than hóa này, những dòng chữ “âm bản” nổi lên được các chuyên gia xác định đây là chữ Hàn Quốc có nội dung: “Tôi đã gặp rất nhiều rủi ro ở Việt Nam…Tôi đã cùng người chết đến HCCB. Ngay sau khi gây ra việc này, tôi hy vọng tình yêu của Chúa sẽ giúp đỡ cho tôi…”. Dưới những dòng chữ ấy là một số chữ tiếng Việt viết với nét chữ nguệch ngoạc dường như của người đang học tiếng Việt.

Chiều 4-9, trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và nguồn tin ban đầu, Ban chuyên án đưa ra nhận định, nơi phát hiện xác nạn nhân chỉ là hiện trường phụ. Nạn nhân bị hung thủ giết chết tại hiện trường chính ở nơi khác rồi nhét xác vào va ly chuyển đến khu vực đất hoang bên đường Hoàng Minh Giám đổ xăng đốt phi tang. Hành vi này được kẻ thủ ác tính toán một cách kỹ càng, tinh vi nhằm che giấu tội ác.

Tuy nhiên, hung thủ vô tình vẫn để lại dấu vết, đấy là những dòng chữ ở trang cuối cuốn sổ tay mà hắn cố tình đốt cùng nạn nhân hòng xóa tội ác. Từ những dòng chữ thu được, cơ quan điều tra nhận định, chữ viết trong cuốn sổ rất thuần thục, chứng tỏ những nét chữ ấy do một người Hàn Quốc viết ra. Còn nội dung cho thấy, kẻ viết dòng chữ này và nạn nhân từng có mối quan hệ với nhau.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, tử thi, Ban chuyên án cũng đã đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các quân, huyện, thị xã tập trung rà soát các hộ có người mất tích là nữ giới, có đặc điểm nhận dạng giống nạn nhân, trong đó chú ý đến các hộ có người giúp việc, người nước ngoài thuê nhà trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông và huyện Từ Liêm để truy tìm tung tích nạn nhân. Vụ việc cũng được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến vụ án cho cơ quan điều tra.

Các mũi trinh sát cũng được tung đi thu thập nguồn tin nhân chứng trên tất cả các tuyến dẫn đến đường Hoàng Minh Giám. Kết quả, có ba công nhân ở công trường xây dựng Khách sạn Plaza cho biết, khoảng 21h30 tối 3-9, họ đứng chơi trên vỉa hè Hoàng Minh Giám thì thấy một thanh niên trẻ đeo kính trắng, dáng dong dỏng, mặc áo màu sáng, quần màu tối kéo một va ly sẫm màu, vai phải khoác một túi màu đen đi về hướng đường Nguyễn Tuân.

Một trong số ba công nhân có hỏi anh ta: “Đi xe ôm không?” thì người thanh niên này đáp: “Không!” rồi tiếp tục kéo chiếc va ly đi về phía khu vực hiện trường. Mấy người hành nghề xe ôm gần Siêu thị Big C còn phát hiện một thanh niên nghi vấn có đặc điểm trùng lặp với phát hiện của 3 công nhân ấy...

