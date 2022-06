Hành trình 41 năm trốn chạy của kẻ giết người, cướp tài sản

Thứ Năm, ngày 16/06/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Hung thủ đã 3 lần thay đổi tên họ, liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố trong suốt 41 năm lẩn trốn.

Như PLO đã đưa, ngày 17-6, nhằm phục hồi danh dự và tổn thất cho gia đình ông Võ Tê, người bị bắt, khởi tố, tạm giam oan trong vụ giết người cướp tài sản xảy ra ngày 31-7-1980 tại xã Tân Minh, Hàm Tân, Thuận Hải (nay là Bình Thuận), cơ quan điều tra và VKSND tỉnh Bình Thuận tổ chức công khai xin lỗi đến gia đình ông Võ Tê.

Phần mộ ông Võ Tê, người bị bắt giam oan.

Nỗi oan kéo dài 41 năm

Ông Võ Ngọc, con trai ông Võ Tê cho biết, ngoài việc các cơ quan có trách nhiệm tổ chức xin lỗi, gia đình ông còn yêu cầu đăng báo xin lỗi công khai trong ba kỳ liên tiếp và đăng tải nội dung xin lỗi, cải chính trên cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh và VKSND tỉnh Bình Thuận.

Riêng các yêu cầu bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự do khởi tố, bắt giam oan sai đối với ông Võ Tê và thiệt hại của gia đình, do thời gian kéo dài 41 năm nên gia đình sẽ nhờ các luật sư tổng hợp các khoản, mục yêu cầu bồi thường và sẽ gởi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và VKSND tỉnh làm căn cứ thương lượng, thỏa thuận bồi thường.

Hơn 41 năm trước, vào ngày 31-7-1980, bà Phan Thị Khanh (lúc đó 26 tuổi) từ nhà vào rẫy thu hoạch bắp nhưng đến chiều tối không về. Gia đình tìm kiếm thì phát hiện bà Khanh nằm chết ở đồi dốc gần rẫy bắp thuộc xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, cách quốc lộ 1A chỉ 7 m.

Ngày 1-8-1980, Công an huyện Hàm Tân khởi tố vụ án giết người, cướp của và bắt tạm giam ông Võ Tê. Trong khi đó, hung thủ thực sự của vụ án (sau này được xác định là Trương Đình Chi) sau khi giết bà Khanh để cướp 1,6 lượng vàng đã đón xe vào Hậu Giang lẩn trốn.

Sau 152 ngày bắt giam oan, ông Võ Tê được trả tự do. 13 năm sau ngày bị khởi tố, bắt giam oan, năm 1994, ông Tê qua đời do bạo bệnh khi mới 62 tuổi.

Lộ diện hung thủ thật sự

Theo bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, sau khi giết chết bà Khanh lấy túi vàng, Trương Đình Chi đã mang túi vàng ra phía sau căn nhà mình đang ở nhờ rồi dùng tay đào đất cất giấu.

Ba ngày sau, lấy cớ đưa con đi chữa bệnh, Chi lấy túi vàng rồi đưa vợ con rời khỏi Hàm Tân đến Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) ở nhờ nhà người chú ruột. Tại đây, Chi nói cho vợ biết chính mình là hung thủ giết bà Khanh, sau đó đưa vợ con đến xã Lịch Hội Thượng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng lẩn trốn.

Thông báo truy tìm Lê Minh Sơn tức Trương Đình Chi của Công an Bình Thuận năm 1999.

Chi lấy chiếc lắc đeo tay sáu chỉ vàng trong số vàng cướp được mang đi bán và mua chiếc ghe để làm phương tiện mua bán trên sông. Khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thuận Hải cùng Công an Sóc Trăng truy tìm, sợ bị phát hiện, Chi đưa vợ con rời khỏi Sóc Trăng.

Trên đường bỏ trốn, Chi đã bán chiếc ghe và đưa vợ con đến xã Xuân Trường (nay là Suối Cao), huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Năm năm sau, vào năm 1985, Chi tiếp tục đưa vợ con rời Đồng Nai đến phường Cam Thuận và xã Cam Phước, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Đến năm 1988, Chi tiếp tục đưa vợ con rời Khánh Hòa đến Quy Nhơn, Bình Định lẩn trốn. Sau đó, Chi ly hôn vợ và một mình trở lại xã Xuân Trường (nay là Suối Cao), Xuân Lộc, Đồng Nai vào năm 1996.

Bốn năm sau (năm 2000), Chi đến xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên mở quán cơm tại đây và đến tháng 11-2021 thì bị Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an truy tìm, phát hiện, triệu tập làm việc.

Cơ quan điều tra đã tổ chức thực nghiệm cho Trương Đình Chi xác định hiện trường và vị trí chôn giấu vàng sau khi gây án, phù hợp với biên bản hiện trường trước đây mô tả. Thực nghiệm điều tra bằng hình thức cho Trương Đình Chi diễn lại hành vi giết người, cướp tài sản. Kết quả, Chi đã tự diễn lại các tư thế, khoảng cách lúc dùng rựa chém và cướp tài sản một cách khách quan; phù hợp với diễn biến và những dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân.

3 lần thay tên đổi họ nên phải giám định ADN

Làm việc với bà VTB (vợ cũ ông Trương Đình Chi), người này xác định quá trình theo ông Chi trốn tránh pháp luật, Chi đã đổi tên thành Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn và có nghi ngờ chồng mình liên quan đến vụ án giết bà Phan Thị Khanh nhưng đến nay bà B cho rằng bị bệnh nên không còn nhớ gì nữa.

Kết quả xác minh tại các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định trong thời gian Trương Đình Chi cư trú và sinh sống đều phù hợp với lời khai của Chi và các tài liệu đã thu thập về nhân thân, lai lịch.

Qua xác minh tại công an các xã, phường nơi Trương Đình Chi cư trú, sinh sống và kết quả tra cứu trên toàn quốc và xác minh tại các địa phương nơi Trương Đình Chi đã cư trú cho thấy Chi không có tiền án, tiền sự và phạm tội mới.

Căn cứ vào các lời khai nhận tội của Trương Đình Chi và kết quả thực nghiệm điều tra và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được trước đây và hiện nay đủ cơ sở xác định Trương Đình Chi phạm tội giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 31-7-1980 tại Tân Minh, Hàm Tân.

Đối với nhân thân lai lịch của Trương Đình Chi, qua kết quả giám định ADN và các tài liệu xác minh tra cứu cùng lời khai của thân nhân trực tiếp đã thu thập được khẳng định Trương Đình Chi, Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn là một người.

Tuy nhiên, vụ án xảy ra hơn 41 năm, đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ đó, căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 230 và khoản 5 Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

Nguồn: https://plo.vn/hanh-trinh-41-nam-tron-chay-cua-ke-giet-nguoi-cuop-tai-san-post684893.htmlNguồn: https://plo.vn/hanh-trinh-41-nam-tron-chay-cua-ke-giet-nguoi-cuop-tai-san-post684893.html