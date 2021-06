Hàng chục thanh thiếu niên, học sinh hỗn chiến kinh hoàng trong đêm

Thứ Bảy, ngày 26/06/2021 11:15 AM (GMT+7)

Hai nhóm thanh thiếu niên, học sinh đã mang theo dao rựa, bom xăng tới điểm hẹn hỗn chiến kinh hoàng trong đêm ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 26-6, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang triệu tập một nhóm 25 thanh thiếu niên, học sinh mang theo nhiều hung khí nguy hiểm hỗn chiến với một nhóm thanh thiếu niên khác làm 2 người bị thương.

Tất cả số thanh thiếu niên này đều trú tại TP Buôn Ma Thuột, tuổi chỉ từ 14 đến 19 và nhiều em đang là học sinh của các trường THPT trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 20-6, Phạm Hồng Trí (17 tuổi) cùng nhóm bạn đang ngồi chơi ở Quảng trường 10 Tháng 3 (TP Buôn Ma Thuột) thì có một nhóm khoảng 20 thanh thiếu niên, trong đó có một người tên là Nhất Duy, đến gây gổ rồi bắn ná vào nhóm Trí.

Sau đó, cả 2 nhóm đi về thì Trí nhận được tin nhắn từ Facebook của Nhất Duy với nội dung hẹn tối 21-6 đánh nhau. Trí đồng ý, sau đó cùng đồng bọn lôi kéo được gần 30 người, chuẩn bị nhiều hung khí nguy hiểm như dao rựa, cây gậy, bom xăng để đi đánh nhau với nhóm Nhất Duy.

Khoảng 19 giờ ngày 21-6, 2 nhóm hẹn nhau đến vòng xoay đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột giao nhau với đường Trần Quý Cáp (thuộc phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột). Tại đây, do chưa đến giờ hẹn nên nhóm của Nhất Duy mới tập hợp được 4 người. Thấy vậy, nhóm của Trí đã cầm hung khí rồi lao vào hỗn chiến.

Công an phường Tự An và Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột sớm phát hiện nên đã đến ngăn chặn. Tuy nhiên, trong nhóm của Nhất Duy có 2 người bị thương tích 5% và 2%. Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều loại hung khí và mảnh vỡ chai thủy tinh từ bom xăng.

Bước đầu, Huỳnh Gia K. cho biết đang là học sinh Trường THPT Phú Xuân. K. cùng bạn bè lập nhóm trên Facebook để dễ dàng hẹn nhau đi hỗn chiến. K. mua xăng về rồi cho vào các chai bia để tạo bom xăng. Khi đi, K. mang 1 cây rựa và 6 chai bom xăng.

Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong nhóm của Phạm Hồng Trí đề điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các đối tượng còn lại đang tiếp tục được làm rõ để xử lý theo quy định.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/hang-chuc-thanh-thieu-nien-hoc-sinh-hon-chien-kinh-hoang-trong-dem-20210626103822217.htm