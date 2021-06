Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm, 1 người bị đâm tử vong

Thứ Bảy, ngày 05/06/2021 08:25 AM (GMT+7)

Ngày 5-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp cùng Công an huyện Phú Tân bắt giữ Nguyễn Hoàng Kha (SN 2001, ngụ xã Phú Hiệp) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Hoàng Kha tại công an.

Theo kết quả điều tra, khoảng 19 giờ ngày 2-6, Kha cùng với Nguyễn Công Thành đến nhà Đỗ Văn Mạnh tại ấp Hòa Phát, xã Phú Hiệp nhậu cùng với Trần Duy Linh và Nguyễn Vũ Trường.

Sau đó, Thành chạy xe máy đi rước Huỳnh Văn Bình đến nhậu cùng. Trên đường về đến gần nhà Mạnh thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với nhóm của Bạch Văn Pháp, Nguyễn Chí Hòa và Lê Minh Trân (cùng địa phương).

Lúc này, Bình chạy về nhà Thành nói cho Kha và cả nhóm biết. Kha liền lấy con dao Thái Lan chạy ra xông vào đánh nhau với nhóm của Trân.

Hiện trường vụ án.

Trong lúc xô xát giữa hai bên, Kha dùng dao đâm 1 nhát vào vùng bụng của Trân rồi quăng hung khí tại hiện trường và chạy về nhà Mạnh. Trân được mọi người đưa đến bệnh viện ở Châu Đốc cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày thì Trân tử vong.

Đêm 3-6, lực lượng Công an đã xác định Kha là đối tượng gây án nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Kha quanh co không thừa nhận. Sau nhiều giờ đấu tranh, Kha đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

