Chém nhau kinh hoàng ở tiệm trà chanh, 1 người chết, 4 người bị thương

Thứ Tư, ngày 25/03/2020 15:12 PM (GMT+7)

Qua những lời nói thách thức nhau trên mạng xã hội, hai nhóm thanh niên đã hỗn chiến với nhau bằng dao, kiếm, tuýp sắt tại tiệm trà chanh.

Tiệm trà chanh nơi xảy ra cuộc hỗn chiến khiến 1 người thiệt mạng.

Ngày 25/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP.Hạ Long phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra, làm rõ một vụ hỗn chiến khiến 1 người thiệt mạng trên địa bàn TP.Hạ Long.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình sử dụng mạng xã hội (zalo, facebook), giữa Ngô Văn Hoàng (SN 2004, trú tại thôn Làng, xã Thống Nhất, TP.Hạ Long) và Phạm Văn Đức (SN 2003, trú tại xã Dương Huy, TP.Cẩm Phả) đã xảy ra mâu thuẫn và có lời nói thách thức nhau trên mạng xã hội facebook.

Khoảng 20h50 ngày 24/3, Ngô Văn Hoàng cùng nhóm của mình (gồm 13 người, đều trú tại xã Thống Nhất) đến uống nước tại quán “Tiệm trà chanh” ở thôn Chợ, xã Thống Nhất. Lúc này, Phạm Văn Đức cùng nhóm của mình (gồm 14 đối tượng, đều trú tại xã Dương Huy, TP.Cẩm Phả) mang theo tuýp sắt, gậy bóng chày, dao, kiếm đi xe mô tô đến quán tìm Ngô Văn Hoàng để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến quán, nhóm đối tượng của Phạm Văn Đức cầm theo vũ khí vào chỗ nhóm của Hoàng ngồi uống nước, yêu cầu Hoàng ra khu vực cửa quán (cạnh Quốc lộ 279) để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Quá trình nói chuyện, giữa hai bên đã xảy ra xô xát đánh nhau, làm 4 đối tượng trong nhóm của Hoàng và 1 đối tượng trong nhóm của Đức bị thương, các đối tượng bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bãi Cháy - Hạ Long.

Do vết thương quá nặng nên Trần Công Minh (SN 1997, trú tại xã Thống Nhất, TP.Hạ Long, là thành viên trong nhóm của Hoàng) đã tử vong sau cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an TP.Hạ Long phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai lực lượng điều tra, truy xét nóng để xác định các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Quá trình điều tra, bước đầu đã xác định và triệu tập làm việc được 25/27 đối tượng có liên quan.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/hai-nhom-thanh-nien-vac-kiem-chem-nhau-kinh-hoang-tai-tiem-tr...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/hai-nhom-thanh-nien-vac-kiem-chem-nhau-kinh-hoang-tai-tiem-tra-chanh1-nguoi-chet-1072125.html