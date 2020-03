Người đàn ông bỏ trốn khi bị tố hiếp dâm trẻ em

Thứ Ba, ngày 24/03/2020 21:00 PM (GMT+7)

Phạm Văn Cón bị tố có hành vi hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi. Khi công an vào cuộc thì Cón đã bỏ trốn khởi nơi cư trú.

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang thụ lý tin báo của người dân về việc người đàn ông có dấu hiệu hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra tại khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

Chân dung Phạm Văn Cón- ảnh công an

Đối tượng có liên quan là Phạm Văn Cón (sinh năm 1971, ngụ khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Sau khi vào cuộc, công an phát hiện Phạm Văn Cón đã bỏ trốn khỏi địa phương, chưa xác định nơi sinh sống và làm việc.

Để phục vụ công tác điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm đối tượng. Người dân nếu phát hiện đối tượng Phạm Văn Cón ở đâu đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Công an gần nhất hoặc cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương số điện thoại: 02743.822.444 hoặc gặp điều tra viên Nguyễn Hoài Nam điện thoại 0933022033.

