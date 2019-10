Hải Dương: Bắt nữ nghi phạm đâm người đàn ông gục trên vũng máu trong vườn

Thứ Bảy, ngày 26/10/2019 17:59 PM (GMT+7)

Ngày 26/10, Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết đã bắt được nữ nghi phạm liên quan vụ việc người đàn ông bị đâm gục trên vũng máu ở vườn đã tử vong.

Nữ nghi phạm tại cơ quan Công an

Theo đó, đối tượng gây ra vụ giết người là Đinh Thị Then (sinh năm 1989, trú tại thôn Cáp, xã Hồng Du, huyện Ninh Giang).

Tại cơ quan công an, bước đầu Then khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 5h30 ngày 24/10, Then điều khiển xe gắn máy đến nhà anh T.

Trong quá trình nói chuyện hai bên đã xảy ra cãi vã, sau đó Then đã dùng con dao gọt hoa quả mang trong người đâm vào ngực anh T. nhiều nhát. Sau đó anh T. chạy ra vườn thì gục ngã.

Trước đó như Infonet đã đưa tin, vào sáng sớm ngày 24/10, do không thấy bố nên con gái lớn của anh T. đã đi tìm, phát hiện anh T. nằm gục trên vũng máu ở vườn cạnh nhà.

Sau đó, con gái anh T. đã hô hoán hàng xóm đến đưa anh T. đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Ninh Giang. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh T. đã tử vong tại Trung tâm y tế huyện Ninh Giang.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Hòa đã tới bảo vệ hiện trường và báo cáo vụ việc lên Công an huyện Ninh Giang để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo điều tra ban đầu, anh T. bị đâm 3 nhát dao ở ngực.

Được biết, anh T. đã xây dựng gia đình và có 3 người con. Tại địa phương, anh không có mâu thuẫn với ai.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra.