Hai cô gái thuê phòng tại nhà nghỉ để hoạt động mại dâm

Thứ Tư, ngày 12/05/2021 10:00 AM (GMT+7)

Sau khi từ phía Bắc vào TP.Buôn Ma Thuột, hai cô gái bán dâm thuê phòng tại nhà nghỉ để ở và hoạt động mua bán dâm.

Ngày 11/5, Công an phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng có hành vi hoạt động mại dâm.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 12h ngày 27/4, Công an phường Tự An tiến hành kiểm tra tại nhà nghỉ Quỳnh Trang (ở số 29 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An), phát hiện, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hoạt động mua bán dâm tại 2 phòng của nhà nghỉ.

Làm việc với cơ quan công an, hai cô gái bán dâm trên khai nhận từ các tỉnh phía Bắc vào TP.Buôn Ma Thuột để hoạt động mại dâm. Theo đó, cả hai thuê phòng 402 của nhà nghỉ trên để ở và sinh hoạt cá nhân.

Sau đó, cả hai vào mạng xã hội Zalo để tìm và kết nối với khách có nhu cầu mua dâm. Khi đã tìm được khách, hai cô gái này thuê một phòng trong nhà nghỉ để hoạt động mua bán dâm, với giá từ 400 – 500.000 đồng/lần.

