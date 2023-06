Hai án tử cho nhóm ngư phủ giết người vứt xác xuống biển

Theo đó, HĐXX tuyên tử hình 2 bị cáo: Lê Văn Điền (37 tuổi, ngụ xã Nam Thái A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang); Nguyễn Hoài Nhớ (25 tuổi, ngụ thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Trong đó, Lê Văn Điền được xác định là chủ mưu.

Bị cáo Nguyễn Văn Hải (31 tuổi, ngụ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau); Trương Hoàng Chí (27 tuổi, ngụ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) bị tuyên phạt tù chung thân về tội giết người, 8 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hình phạt đối với 2 bị cáo Hải, Chí là chung thân.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (23 tuổi, ngụ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời); Lê Văn Vồ (40 tuổi, xã Hưng Yên, huyện An Biên) 7 năm tù về tội "Cướp tài sản". Trịnh Văn Lặt (31 tuổi, xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) 5 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, trong thời gian đánh bắt thuỷ sản trên biển, Lê Văn Điền, Nguyễn Hoài Nhớ, Nguyễn Văn Hải, Trương Hoàng Chí có mâu thuẫn với tài công H.V.T. (36 tuổi, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) của tàu cá BT 97759-TS.

Các bị cáo tại phiên toà.

Đêm 26/3/2021, trong lúc uống rượu, Điền rủ Nhớ, Hải và Chí cùng nhau giết chết T. và được tất cả đồng ý. Sau đó, tất cả đi vào hai bên ca-bin nơi nghỉ của T., thấy T. đang nằm ngủ, Điền ra khẩu hiệu cùng nhau hành động.

Điền đếm "1,2,3" nhưng không ai đâm T.. Điền tiếp tục đếm lần thứ hai đồng thời dùng dao "tiên phong" đâm vào người T.; tiếp theo Nhớ dùng dao đâm vào người T.. Liền lúc này, Hải và Chí xông vào đâm trúng nhiều nhát vào người T.. Nhớ tiếp tục dùng dao cắt vào vùng cổ T..

Sau khi thực hiện hành vi giết người, các bị can ném bỏ hung khí gây án xuống biển. Điền kêu Hùng ném xác nạn nhân xuống biển rồi điều khiển ghe vào đất liền. Điền còn kêu Nhớ, Hùng, Chí, Vồ vào buồng lái tìm lấy tài sản của T..

Rạng sáng 29/3/2021, Điền điều khiển ghe BT-97759TS đến neo đậu tại vùng biển Lại Sơn (thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, cách đất liền khoảng 2 hải lý). Khoảng 8h cùng ngày, cả nhóm đến nhà của bạn Điền. Lúc này, Lặt đòi về trước nên Điền lấy số tiền 6,8 triệu đồng chia cho Vồ 1,5 triệu đồng, Lặt 1,4 triệu đồng để họ về nhà.

Đến trưa cùng ngày, Điền, Nhớ, Hùng mang 108 kg mực khô lấy được trên ghe BT-97759TS, đến chợ Thứ 7 (thuộc xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) bán được hơn 36 triệu đồng. Tổng giá trị các tài sản đã định giá có giá trị gần 150 triệu đồng.

Đến ngày 30/3/2021, một ngư phủ đi trên ghe đã đến Đồn Biên phòng Sông Đốc trình báo vụ việc đã xảy ra. Cùng ngày, Nhớ, Hùng đến Công an thị trấn Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi) đầu thú. Ngày 2/6/2021, Chí ra đầu thú tại Công an xã An Thuỷ (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

