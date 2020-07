Giở trò đồi bại với cô gái, "yêu râu xanh" ghi lại clip nóng để xem gây phẫn nộ

Chủ Nhật, ngày 05/07/2020 13:00 PM (GMT+7)

Hai tên "dê xồm" bỏ mặc nạn nhân nằm trong nhà vệ sinh và vui vẻ xem clip "nóng" trên điện thoại mà không hề quan tâm gì đến cô gái.

Hai anh chàng lạ mặt làm quen

Năm 2017, một cô gái 23 tuổi ở Anh đi đến câu lạc bộ đêm để giải trí. Trong khi đang nhảy theo điệu nhạc trên sàn nhảy của câu lạc bộ thì 2 anh chàng trẻ tuổi tiến đến. Lúc đó, cô gái đã uống nhiều và trong tình trạng say.

Chỉ ít phút sau khi lân la nói chuyện và phát hiện cô gái say, 2 anh chàng đưa người này đến một căn phòng trong câu lạc bộ rồi giở trò đồi bại. Hình ảnh camera an ninh cho thấy, 2 anh chàng dìu cô gái không thể đứng vững vì say ra ngoài. Một anh chàng phải đỡ đề phòng cô gái ngã xuống.

Trong khi 3 người đứng bên ngoài, có khách của câu lạc bộ đi qua, nhưng cũng không ai nghĩ 2 thanh niên này có ý đồ gì xấu và nghĩ rằng họ là bạn bè đang giúp cô gái bị say về nhà mà thôi.

Nạn nhân được xác định là một giáo viên. Cô được nhân viên bảo vệ của câu lạc bộ tìm thấy trong nhà vệ sinh khoảng 1 tiếng sau khi bị cưỡng bức với vết thương nghiêm trọng trên cơ thể.

Căn phòng nơi xảy ra sự việc.

Cảnh sát đã điều tra hiện trường và yêu cầu kiểm tra 65 camera cũng như theo dõi 100 tiếng video trích xuất từ camera an ninh để tìm kiếm nghi phạm.

Sau khi theo dõi các đoạn clip, cảnh sát xác định được 2 nghi phạm. Nghi phạm tên là Costanzo và Orlando (người Italia, học ở Anh). Hình ảnh từ video cho thấy, 2 nghi phạm đã hôn, nhảy với nạn nhân trước khi xảy ra sự việc kinh hoàng. Trong khi đó, cô gái có biểu hiện say và đứng không vững bên cạnh 2 anh chàng lạ mặt.

Khoảng 16 phút sau khi bước vào căn phòng, 3 người đi ra ngoài. Hai nghi phạm sửa sang lại quần áo cho nạn nhân để tránh bị nghi ngờ. Tuy nhiên, họ không đưa cô trở lại sàn nhảy hay về nhà mà bỏ mặc nạn nhân trong nhà vệ sinh. May mắn là có nhân viên bảo vệ phát hiện nạn nhân trong nhà vệ sinh.

Điều đáng nói là hành động của 2 nghi phạm sau đó mới khiến nhiều người bức xúc. Sau khi bỏ mặc nạn nhân trong nhà vệ sinh, 2 nam thanh niên chạy ra, vui vẻ cho một người bạn khác xem đoạn video quay cảnh "nóng" đã gây ra với nạn nhân trên điện thoại. Chưa kể 2 nghi phạm còn có những hành động phản cảm, như mô tả lại việc đã làm với cô gái và tỏ vẻ ăn mừng.

Quay lại "clip nóng" rồi ăn mừng

Sự việc đã để lại nỗi ám ảnh cho nạn nhân. Cô cho hay, vụ cưỡng bức đã khiến bản thân rơi vào "nỗi sợ hãi thường trực", không thể nghỉ ngơi hay uống rượu cùng bạn bè khi ra khỏi nhà.

Khi cô phát hiện 2 người đàn ông, cô chỉ suy nghĩ rằng 2 người đã làm điều gì đó kinh khủng với mình. Cô dường như không thể chống cự nổi do ảnh hưởng của rượu và cơn say. Ngoài ra, cô cũng khẳng định không bao giờ đồng ý làm "chuyện ấy" với bất cứ ai trong 2 chàng trai đã gây ra sự việc kinh khủng.

Tại phiên tòa xét xử, thẩm phán cho biết nạn nhân đã chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Cô còn được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sự việc.

Sau khi được tìm thấy, nạn nhân được một cặp vợ chồng đưa về nhà. Bạn cùng phòng của nạn nhân gọi xe cứu thương rồi đưa đến bệnh viện và báo cảnh sát.

Hai nghi phạm đều đã có bạn gái lúc xảy ra sự việc. Họ gặp nhau khi học tiếng Anh tại một trường ngôn ngữ. Costanzo rời Anh chỉ vài giờ sau vụ việc, còn Orlando về Italia khoảng 1 tuần sau đó.

Tháng 3/2018, Costanzo bị bắt giữ tại sân bay, còn Orlando bị bắt sau đó. Sau phiên tòa xét xử, 2 bị cáo lĩnh án mỗi người 15 năm tù.

Trong quá trình xét xử, dường như Costanzo và Orlando hối hận với những gì và mình gây ra, lo lắng với bản án sẽ phải thi hành. Trong một phiên xét xử, Costanzo ngã quỵ và phải nhập viện. Còn lúc tòa tuyên án, Costanzo dường như bị ngất và đập đầu vào vách kính trong phòng cho bị cáo tại nơi xét xử.

