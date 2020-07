Đi làm ăn xa, mở "đại tiệc" ma túy mời bạn bè từ miền Nam ra Sầm Sơn để "bay lắc"

Chủ Nhật, ngày 05/07/2020 10:00 AM (GMT+7)

Để chia tay bạn bè đi làm ăn xa, Văn Đình Hùng ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã mở "đại tiệc" ma túy linh đình trong quan karaoke rồi mời bạn bè tới hát, "bay lắc" ma túy.

Công an TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa phát hiện, bắt quả tang 12 nam, nữ thanh niên đang tổ chức sử dụng ma tuý tại quán karaoke Phật Gia trên địa bàn xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn.

Nhóm thanh niên nam, nữ bị bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 3-7, khi nhóm thanh niên trên đang mở "đại tiệc" ma túy, bay lắc ma túy thì công an ập vào bắt quả tang. 12 thanh, thiếu niên bị bắt khi đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đều có độ tuổi từ 16-39 và đến từ các tỉnh An Giang, Long An, Bình Dương, TP HCM và TP Sầm Sơn.

Tại cơ quan Công an, nhóm này khai nhận người đứng ra tổ chức "bữa tiệc" ma túy này là Văn Đình Hùng (SN 1990; ngụ phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn). Để chuẩn bị cho chuyến đi làm ăn xa của mình, Văn Đình Hùng đã thuê quán karaoke Phật Gia ở xã Quảng Minh và mời một số bạn bè ở TP Sầm Sơn tới "dự tiệc" bay, lắc.

Tại đây, Hùng đã nhờ Lê Thị Thanh Thủy (SN 1995), là nhân viên phục vụ của quán karaoke, đi mua 5 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo về và chia nhau sử dụng. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 2 viên ma túy dạng kẹo chưa sử dụng và 3 vỏ túi đựng ma túy đã qua sử dụng cùng nhiều tang vật có liên quan. Qua test nhanh, cả 12/12 thanh niên đều dương tính với ma túy.

Được biết, trong thời gian gần đây, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, bắt quả tang hàng chục thanh niên nam, nữ có tuổi đời còn rất trẻ tham gia vào những bữa tiệc ma túy.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Sầm Sơn tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

