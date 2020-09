Giả vờ buôn hải sản, người phụ nữ chiếm đoạt 72 tỉ đồng

Thứ Tư, ngày 02/09/2020 18:38 PM (GMT+7)

Trả tiền lãi từ 10-12% sau vài ngày, nhiều người đã bị Trinh chiếm đoạt số tiền lên đến 72 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Ngày 2-9, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyết Trinh (35 tuổi, ngụ xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 12-2018, Trinh vay của bà Bùi Thị H. (39 tuổi, ngụ phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) 360 triệu đồng với lãi suất là 15%/tháng.

Đến tháng 6-2019, do làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ cho bà H. Trinh đã nảy sinh ý định đưa thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác để trả cho bà H.

Cụ thể, Trinh đưa thông tin rằng mình đang buôn bán hàng hải sản, lấy từ Nha Trang (Khánh Hoà) với số lượng lớn. Thời gian lấy hàng khoảng ba ngày một lần nên cần số vốn lớn. Ai bỏ tiền góp vốn với Trinh sẽ được trả tiền gốc cùng với tiền lãi từ 10-12%/đợt.

Để làm tin, Trinh lập nhiều hoá đơn bán hàng giả và thoả thuận với nhiều người quen để khi khi có người điện thoại hỏi thì xác nhận Trinh có mua hoặc bán hải sản như thông tin Trinh cung cấp.

Thực tế, Trinh không có đơn hàng hoặc không mua bán hải sản với số lượng lớn. Trinh dùng số tiền vay lần sau để trả tiền gốc và lãi mà Trinh đã nhận của những lần trước đó theo đúng thỏa thuận.

Từ tháng 6-2019 đến nay, Trinh đã vay xoay vòng, chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền lên đến 72 tỉ đồng. Đến khi không có khả năng trả nợ, ngày 22-8, Trinh đã đến Công an tỉnh Quảng Nam đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Qua xác minh, Trinh đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 72 tỉ của chín người gồm Nguyễn Ngọc Kh. (41 tuổi, ngụ xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) 30 tỉ đồng, Nguyễn Thị Ph. (phường An Sơn, TP Tam Kỳ) 19 tỷ đồng, Trần Thị Hồng Th. (ngụ phường An Sơn) số tiền 7 tỉ đồng, Võ Tấn C. (ngụ phường An Xuân, TP Tam Kỳ) 5 tỉ đồng và nhiều người khác.

Năm 2014, Trinh đã bị TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/gia-vo-buon-hai-san-nguoi-phu-nu-chiem-doat-72-ti-dong-936013.htm...Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/gia-vo-buon-hai-san-nguoi-phu-nu-chiem-doat-72-ti-dong-936013.html