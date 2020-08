Giả danh nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sỹ, đúc 17 "thỏi vàng" để lừa đảo

Do buôn bán ở Yên Bái không được, vợ chồng Hòa tự nhận mình là nhà ngoại cảm có khả năng thấu thị, nói chuyện với người âm, tìm được hài cốt liệt sỹ và đúc vàng giả lừa đảo .

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam Vũ Thị Hòa (SN 1972, quê ở huyện Chấn Yên, tỉnh Yên Bái, hiện ở tại thôn Đồng Câu, xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại lâm nghiệp và dược liệu Vũ Thị Hòa về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, trước năm 2010, Vũ Thị Hòa làm nghề buôn bán động vật hoang dã tại tỉnh Yên Bái. Năm 2017, Hòa kết hôn với Chu Xuân Thu (SN 1946, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Do buôn bán ở Yên Bái không được, vợ chồng Hòa di chuyển vào các tỉnh phía Nam và tự nhận mình là nhà ngoại cảm có khả năng thấu thị, nói chuyện với người âm, tìm được hài cốt liệt sỹ. Hòa còn quảng bá đã bốc được nhiều thi hài liệt sỹ tại các địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Đắk Nông…

Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Hòa không hề có khả năng thấu thị và tìm mộ liệt sỹ. Thực chất đây chỉ là chiêu trò lừa đảo mà 2 vợ chồng đối tượng này dựng ra nhằm mục đích lừa đảo trục lợi bất chính. Để tạo lòng tin, 2 đối tượng đã đi mua các dụng cụ của bộ đội ngày xưa như bình tông, bật lửa… cùng các xương động vật như xương trâu, xương bò rồi chôn trong rừng làm giả hài cốt liệt sỹ.

Ngay sau đó, hai vợ chồng Hòa dẫn các gia đình liệt sỹ vào, tổ chức cúng bái, khai quật và lấy các vật dụng lên nói đây là nơi chôn cất các liệt sỹ. Bằng thủ đoạn này, từ năm 2011 đến năm 2014, dưới mác “nhà ngoại cảm” 2 đối tượng đã liên tiếp thực hiện các vụ đi tìm mộ liệt sỹ, rồi cho các đệ tử đi gặp các gia đình đi tìm mộ liệt sỹ để huy động đóng góp tiền nhằm chiếm đoạt.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đọc lệnh bắt bị can Vũ Thị Hòa.

Năm 2015, lực lượng quân đội Quân khu 7 phát hiện Hòa có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến việc bốc mộ nên đã không cho phép đoàn của Vũ Thị Hòa hoạt động tại địa bàn Quân khu 7. Do vậy, Hòa trở lại tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 14/9/2016, Hòa thành lập Công ty nêu trên. Tuy nhiên, Công ty này không hoạt động đúng mục đích như đăng ký mà tổ chức xem bói, chữa bệnh gây phức tạp tình hình tại địa bàn.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng các biện pháp không cho Vũ Thị Hòa thực hiện các hành vi trái pháp luật gây mất ANTT tại địa phương; đồng thời xác lập chuyên án để điều tra vạch trần toàn bộ hành vi phạm tội lừa đảo của 2 đối tượng này.

Bị can Vũ Thị Hòa tại cơ quan công an

Không chỉ có dấu hiệu lừa đảo trục lợi từ hoạt động tìm mộ liệt sỹ dưới mác “nhà ngoại cảm”, sau khi về địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, 2 đối tượng đã tạo dựng ra hàng loạt kịch bản mang màu sắc tâm linh để lừa đảo nhiều người nhẹ dạ cả tin, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra các khối vàng giả của bị can Vũ Thị Hòa.

Để tạo sự tin tưởng với mọi người, ngày 18/2/2020, Vũ Thị Hòa có gửi đơn tố giác đến Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong đơn tố cáo Hòa nêu, trong vườn cây dược liệu công ty của Hòa đã phát hiện 27 tấn vàng và muốn nộp cho nhà nước nhưng do không gặp được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hòa đã nhờ ông N.V.Đ và một số người khác gặp để mang nộp hộ. Sau đó, Hòa bàn giao cho ông N.V.Đ 7 khối vàng (tương đương trên 251kg) nhưng ông Đ đã chiếm đoạt số vàng này của Hòa.

Cục Cảnh sát hình sự đã chuyển đơn tố cáo của Hòa đến Công an tỉnh Vĩnh Phúc để tiến hành điều tra, làm rõ. Qúa trình điều tra xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định, không có việc Hòa tìm được 27 tấn vàng và giao 7 khối vàng cho ông Đ. Do vậy, ngày 10/6, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định không khởi tố vụ án đối với đơn tố giác của Hòa; đồng thời điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Vũ Thị Hòa.

17 khối kim loại, được Hòa dát vàng với số tiền khoảng hơn 100 triệu đồng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qúa trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, để thực hiện hành vi lừa đảo của mình, đối tượng Hòa đã vẽ ra 1 kịch bản để dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin, sập bẫy mà đối tượng đã giăng ra. Với thủ đoạn Hòa đi đặt đúc 19 khối kim loại, rồi dát vàng ra ngoài (với khối trọng lượng từ 29 đến 31kg hoặc trên 60kg và 70kg). Tiếp đấy, Hòa nói đào được tại khu đất của công ty do tổ tiên để lại và muốn nhờ người có uy tín, có khả năng tiếp xúc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước để nộp số vàng này.

Ngoài ra, Hòa còn đào 1 đường hầm sâu khoảng 30m ở phía sau nhà và đặt các khối kim loại trên vào trong hầm và mua một số khối vàng thật có trọng lượng nhỏ khoảng 1kg để lẫn vào. Tạo lòng tin, Hòa dẫn một số người dân vào xem và đích thân Hòa cầm khối vàng thật đưa cho số người này để đưa đi giám định, xác định là vàng thật...

Từ các mối quan hệ, Hòa tiếp xúc với ông N.V.Đ và đồng thời nhờ ông Đ nộp số vàng này cho Nhà nước nhưng trước khi nộp phải làm lễ cúng vì đây là vàng tâm linh. Khi đưa 7 khối kim loại mạ vàng về nhà ông Đ, Hòa yêu cầu không được ai mở túi đựng số “vàng” này ra xem. Sau đó, Hòa đưa 7 khối này lên bàn thờ để cúng, theo Hòa phải cúng thì số vàng trên mới trở về trọng lượng thực và mới được sử dụng vì vàng tâm linh, ngoài ra khi cúng phải đặt tiền VNĐ để phóng sinh, với 7 khối vàng tương đương 70 tỷ đồng.

Trước đó, Hòa vay của ông N.V.Đ số tiền 4,5 tỷ đồng để làm lễ cúng. Khi đang cúng, Hòa lại yêu cầu ông Đ đặt 10 tỷ đồng để phóng sinh. Tin lời của đối tượng, ông Đ đã đặt số tiền nêu trên. Cúng được một số ngày, Hòa tiếp tục bảo đặt thêm tiền vào mỗi khối kim loại để phóng sinh với tổng số tiền 70 tỷ đồng. Do ông Đ không đủ tiền để đặt cúng, Hòa đã bỏ về không cúng tiếp và bỏ lại 7 khối kim loại trên.

Sau đó, ông Đ mở các túi đựng “vàng”, mời thợ giám định vàng đến kiểm tra thì phát hiện đều là vàng giả. Hòa liên hệ với ông Đ để lấy lại 7 khối “vàng” nhưng ông Đ thông báo là vàng giả nên không trả cho Hòa. Ngay sau đó, Hòa làm đơn tố cáo gửi Cục Cảnh sát hình sự với nội dung như trên.

Để tăng sự huyền bí cho các màn kịch tâm linh mà đối tượng Hòa dựng ra, Thu (chồng Hòa) đã giúp sức và tiếp tay đắc lực cho quá trình lừa đảo của vợ. Vốn có nghề buôn bán động vật hoang dã từ trước đó, Thu đã thu mua nhiều loại rắn, rồi cạo bỏ răng và nọc độc. Thậm chí, Thu còn mua thêm đá màu các loại giả ngọc quý rồi nhét sẵn vào trong miệng rắn để làm “phụ kiện” cho những màn lừa đảo.

Trong khi cúng thì Hòa bí mật thả 2 con rắn đã chuẩn bị trước vào khu vực cúng, rồi lan truyền với những người có mặt ở nơi cúng là 2 ngài đã xuất hiện. Cùng lúc, Hòa bóp miệng các con rắn để chúng nhả các viên đá màu, rồi nói: “Các ngài đã hiển linh, nhả ngọc”. Trước đó, Thu đã bị Cơ quan Công an Thị xã Phúc Yên (nay là TP Phúc Yên), tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” và bị TAND tỉnh xử 2 năm tù giam.

Nhưng vì lý do sức khỏe, Thu được tạm hoãn thi hành án cho tại ngoại. Trong khoảng thời gian này, Thu tiếp tục phối hợp với vợ để thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo. Cuối tháng 6-2020, Thu đã bị đưa đi thi hành án tại Trại giam Vĩnh Quang về hành vi trên.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định với thủ đoạn tương tự, Hòa còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông N.H.S, quê ở tỉnh TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh với số tiền trên 20 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị, ai là bị hại liên quan đến đối tượng Vũ Thị Hòa liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc để được giải quyết, gặp điều tra viên Lê Quốc Tuấn, điện thoại: 0987093947.

