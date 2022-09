Giả người bán vé số để bắt phạm nhân trốn trại 28 năm

Sau khi trốn khỏi trại giam Xuân Lộc, phạm nhân thay tên và bị bắt lại sau 28 năm trốn trại.

Suốt 28 năm, các thế hệ trinh sát của trại giam Xuân Lộc theo dấu để bắt phạm nhân Trần Văn Xô trốn trại nhưng đều rơi vào ngõ cụt.

Trong hàng trăm đợt lần tìm ấy, bằng sự kiên trì, các chiến sĩ truy nã đã phát hiện được bị can này.

Thay tên, lấy vợ sinh con sau khi trốn trại

Năm 1988, Trần Văn Xô (lúc ấy 34 tuổi, quê xã Mỹ Lợi, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) bị bắt vì hành vi trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản.

Sau khi bị tòa án tuyên phạt 10 năm tù giam, Xô được đưa đến chấp hành án tại trại giam Xuân Lộc.

Trần Văn Xô bị bắt sau 28 năm trốn khỏi trại giam. Ảnh: CACC

Đến tháng 10-1994, Xô trốn khỏi trại giam Xuân Lộc và lang thang khắp các tỉnh miền Tây. Thời gian này, các trinh sát “giăng lưới” ở địa phương nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu vết của Xô. Và trong suốt thời gian qua, các trinh sát của trại giam Xuân Lộc luôn theo dấu Xô nhưng bất thành.

Năm 2022, trại giam Xuân Lộc tiếp tục gửi thông báo cho các tỉnh, thành nhờ truy bắt bị can Xô.

Theo Đại úy Trần Linh Vũ, Đội Truy nã, truy tìm (Phòng PC02 Công an tỉnh Bình Dương), khi nhận được đề nghị phối hợp truy bắt phạm nhân trốn trại của trại giam Xuân Lộc, đơn vị này đã rà soát người thân và gia đình của Trần Văn Xô trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tuy nhiên không phát hiện thông tin gì về đối tượng Xô.

Tổ truy nã về tỉnh Sóc Trăng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng để truy tìm manh mối về nhân thân của Xô vì nghi ngờ có khả năng Xô đang lẩn trốn ở Bình Dương.

Tại đây, tổ truy bắt phát hiện bị can Xô có một người em tên Bi đang sinh sống và làm việc tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên cùng vợ và hai con.

Hiện Trần Văn Xô đã được đưa về trại giam Xuân Lộc để chấp hành bản án mà mình đã mang từ 28 năm trước.•Trong công văn gửi Ban giám đốc và lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương ngày 22-6, Đại tá Thái Duy Hồng - giám thị trại giam Xuân Lộc đã cám ơn đơn vị này và cá nhân Đại úy Trần Linh Vũ - cán bộ Phòng PC02 đã phối hợp và giúp đỡ trại giam Xuân Lộc xác minh, truy bắt phạm nhân trốn trại, góp phần bảo vệ an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Cũng với thành tích này, Đại úy Trần Linh Vũ đã được giám đốc Công an tỉnh Bình Dương tặng giấy khen.

Trở về Bình Dương, tổ truy bắt rà soát, bí mật thu thập thông tin thì phát hiện ông Bi hay qua lại, giữ mối quan hệ với người tên Trần Văn Bảy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ truy bắt phát hiện ông Trần Văn Bảy cũng là người Sóc Trăng. Ông Bảy có vợ con và đang làm bảo vệ cho một công ty ở Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Thận trọng xác minh trước khi vây bắt

Đại úy Trần Linh Vũ chia sẻ: Để tiếp cận ông Bi, các trinh sát đã phải hóa trang thành nhiều vai như người bán vé số dạo, nhân viên giao hàng, nhân viên điện lực và cả nhân viên y tế...

Các trinh sát phát hiện người mà ông Bi thường xuyên gặp gỡ được mọi người xung quanh gọi là Bảy Râu.

Qua rà soát hồ sơ, tổ truy bắt phát hiện bị can Xô cũng là con thứ sáu trong gia đình nên ở nhà thường gọi là Bảy, theo cách gọi của người miền Nam.

Các trinh sát thấy có rất nhiều điểm trùng khớp, đáng nghi giữa Trần Văn Xô và người tên Bảy Râu nên bí mật đối chiếu nhân dạng và xác định người có tên Trần Văn Bảy (Bảy Râu) chính là Trần Văn Xô - người mà 28 năm qua, nhiều thế hệ trinh sát của trại giam Xuân Lộc truy tìm. Tổ truy bắt đã họp bàn và quyết định lên phương án “cất lưới”.

Đầu tháng 6-2022, khi Bảy Râu đang đi nhận quà tại một cửa hàng xe máy ở khu vực vòng xoay Kim Hằng (thị xã Tân Uyên) thì các chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) và cán bộ của trại giam Xuân Lộc áp sát, khống chế.

“Lúc bị trinh sát khống chế, Xô đã chống cự, la hét và tri hô là cướp để tìm cách thoát thân. Tuy nhiên, ý định đó của Xô đã không thành” - Đại úy Vũ cho biết.

Khi đưa Xô về trụ sở Công an phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Xô đã thừa nhận mình chính là phạm nhân trốn trại từ 28 năm trước.

