Giả bệnh lăn lộn khi bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Tư, ngày 10/11/2021 09:04 AM (GMT+7)

Khi bị đưa về Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Ngô Thị Chinh bất hợp tác, giả bệnh, nằm lăn ra phòng làm việc.

Nhưng với những chứng cứ mà Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thu thập được, người đàn bà lươn lẹo này đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bất ngờ thân phận người phụ nữ giàu có

Ngô Thị Chinh (SN 1974) trú tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội làm nghề tự do, có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác. Bất ngờ cuối tháng 10-2021, khi Cơ quan ANĐT CATP Hà Nội vây xung quanh ngôi nhà 2 tầng khang trang, những người xung quanh mới ngỡ ngàng khi biết Ngô Thị Chinh là một cao thủ lừa đảo…

Đầu tháng 11-2021, Cơ quan ANĐT CATP Hà Nội đã thông báo truy tìm người bị hại của Ngô Thị Chinh trên toàn quốc. Trước đó, ngày 10-10, Cơ quan ANĐT đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ngày 21-10 đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Thị Chinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội và VKSND TP lấy cung đối tượng Ngô Thị Chinh

Bản thân chỉ mới học hết cấp ba, nhưng Ngô Thị Chinh lại “chém gió” đang công tác trong lực lượng vũ trang. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, Chinh luôn tạo cho “con mồi” cảm giác yên tâm. Trong nhà của đối tượng có treo ảnh của con trai đang công tác trong lực lượng vũ trang. Trong nhà, Chinh để các bao tải, bên trên là những bọc tiền lẻ. Khi nói chuyện với các bị hại, Chinh luôn giới thiệu bản thân có quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo của Bộ Tài Chính và của lực lượng vũ trang…

Chinh giới thiệu có thể mua được các xe ô tô Audi, Mercesdes thanh lý với giá rẻ… Vì thế, anh HHB (ở Hà Nội) đã chuyển cho đối tượng 250 triệu đồng để mua chiếc xe Camry trị giá 600 triệu đồng; anh TTL (Hà Nội) chuyển cho Chinh 700 triệu đồng để mua chiếc APEC Audia Q7, trị giá 2 tỷ đồng; anh HVĐ (Hà Nội) đưa cho Chinh 100 triệu đồng để mua chiếc xe Vinfast thanh lý trị giá 486 triệu đồng; anh TVV (ở Hà Nội), một người làm nghề sửa chữa xe đã đưa cho đối tượng 860 triệu đồng để được mua lô xe thanh lý trị giá 1,4 tỷ đồng.

Đối tượng Ngô Thị Chinh Cú lừa ngoạn mục của 'siêu lừa đảo'

Một trong các bị hại “ăn quả đậm” nhất của Chinh là ông Nguyễn Văn A, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ông A là người có nhiều mối quan hệ xã hội rộng, mong muốn con trai được công tác trong lực lượng vũ trang.

Khoảng tháng 3-2018, qua một người quen giới thiệu, ông A đã chủ động gặp Chinh tại nhà riêng. Sau buổi gặp gỡ đó, ông A đã đưa cho Chinh 700 triệu đồng. Khi nhận tiền, Chinh hứa hẹn trong 1 năm sẽ hoàn tất thủ tục, xin cho con trai ông A vào biên chế của lực lượng vũ trang, nếu không được sẽ trả lại toàn bộ tiền. Vào thời điểm đó, đối tượng đã viết giấy biên nhận tiền xin việc.

Sau 1 năm, đối tượng đã chụp, chuyển cho ông A một tờ giấy quyết định có chữ ký và con dấu của một vị lãnh đạo về việc con trai ông A được tuyển vào ngành Công an. Thế nhưng sau đó, con trai ông vẫn không được đi làm như đã thoả thuận. Khi ông A hỏi đến thì đối tượng đưa ra lý do: lý lịch có vấn đề... nên quyết định phải thu hồi. Khi ông A đòi lại khoản tiền xin việc cho con trai thì đối tượng lại quanh co, nói rằng người nhận tiền đã bị chết…

Một số tang vật cơ quan công an thu giữ của Ngô Thị Chinh

Trong thời gian này, đối tượng còn giới thiệu có quen biết với lãnh đạo Bộ Tài chính, có thể thực hiện các dịch vụ về tiền. Tin vào những lời nói của Chinh, ông A đã nhiều lần chuyển tiền. Để có được lòng tin của người bị hại, các lần nhận tiền, đối tượng còn đi từ Bộ Tài chính ra. Thậm chí, có lần Chinh chụp ảnh nói rằng đang ở Bộ Tài Chính.

Thời gian đầu, Chinh đều thực hiện đúng cam kết. Khi biết ông A đã tin tưởng, đối tượng tiếp tục “giăng lưới” để người bị hại mắc bẫy. Ông A sau đó đã nhiều lần chuyển cho đối tượng hàng chục tỷ đồng nhưng đã bị Chinh chiếm đoạt. Cũng với thủ đoạn lừa xin việc, đối tượng còn nhận 300 triệu đồng để xin việc cho "đối tác" vào một trường của lực lượng vũ trang, nhưng không thực hiện được.

Khi Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt giữ, Chinh cố thủ trong nhà, sau đó đe doạ sẽ uống thuốc sâu để tự tử. Kiên trì thuyết phục và cảm hóa, các điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra đã đưa được đối tượng về trụ sở. Tuy nhiên, khi đưa về trụ sở, đối tượng lại giả bệnh, nằm lăn ra phòng làm việc...

