Nạn nhân vụ giết người xôn xao dư luận là đối tượng trong vụ lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Thứ Bảy, ngày 06/11/2021 11:25 AM (GMT+7)

Mặc dù đã bán tàu FSO Ba Vì cho Công ty Messrs Best Oasis Ltd Nominee, có trụ sở tại Hồng Kông nhưng Phạm Đức Thịnh (SN 1973, trú tại tổ 12, phường Tân Phú, phường Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị và Vật tư Miền Nam, vẫn đưa ra các thông tin sai sự thật để đánh vào lòng tin của người bị hại, chiếm đoạt 10 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 6/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, đã hoàn thảnh bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố Phạm Đức Thịnh về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Quá trình điều tra xác định: Năm 2012, Phạm Đức Thịnh làm thủ tục thành lập Công ty Cổ phần Thiết bị và Vật tư Miền Nam, đăng ký trụ sở chính tại đường Lê Văn Lương, phường Tân Quy, quận 7, TP Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Công ty Miền Nam). Theo đăng ký kinh doanh, Thịnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng trên thực tế mọi hoạt động của công ty đều do Thịnh chỉ đạo và điều hành.

Đối tượng Phạm Đức Thịnh

Sau khi thành lập Công ty Miền Nam, ngày 17/6/2015, Thịnh đã ký hợp đồng mua tàu FSO Ba Vì của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro với giá 6.875.000 USD; phương án thanh toán của Công ty Miền Nam sau khi đã ký hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng TP Bank là sẽ lai dắt tàu FSO về Cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để phá dỡ và bán sản phẩm phá dỡ.

Đến tháng 9/2015, Công ty Miền Nam do Thịnh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị lại có văn bản gửi Ngân hàng TP Bank đề nghị thay đổi phương án từ phá dỡ trong nước sang bán cho phía đối tác nước ngoài. Sau khi được ngân hàng đồng ý, Thịnh đã ký hợp đồng bán tàu FSO Ba Vì cho Công ty Messrs Best Oasis Ltd với giá 5.800.000 USD.

Sau đó, mặc dù tàu FSO Ba Vì không còn thuộc sở hữu của Công ty Miền Nam nhưng vì cần tiền để lo chi phí như neo đậu, chi phí cho thuỷ thủ đoàn, xăng dầu và các chi phí vay mượn khác phục vụ việc xuất bán tàu FSO Ba Vì, Thịnh vẫn đưa ra các thông tin sai sự thật để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Phạm Văn Việt, vị khách hàng có nhu cầu tìm hiểu, cùng khai thác, tháo dỡ tàu FSO.

Cụ thể, Thịnh đưa ra các thông tin chứng minh rằng Công ty Miền Nam do Thịnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị đang sở hữu tàu FSO Ba Vì; hồ sơ mua tàu cũng như thông tin sai sự thật về việc Thịnh sẽ lai dắt tàu về Cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để phá dỡ làm phế liệu hoặc hoán cải thành sà lan…

Tin tưởng vào những lời nói của Thịnh, ông Việt đã góp vốn 10 tỷ đồng, với mục đích là lấy chi phí lai dắt tàu FSO Ba Vì về Cảng Cái Mép để phá dỡ, hoán cải. Theo thỏa thuận, sau khi tháo dỡ, ngoài việc được hưởng lợi nhuận góp vốn, ông Việt còn được quyền mua 2 nồi hơi chính của tàu với giá 6 tỷ đồng. Thế nhưng, sau khi nhận được 10 tỷ đồng của ông Việt, Thịnh đã chiếm hưởng, sử dụng vào mục đích khác…

Ông Việt sau khi tìm hiểu biết bị lừa đã nhiều lần đòi tiền, Thịnh đã trả trước được 4,8 tỷ đồng. Nạn nhân Việt sau đó đã làm đơn trình báo sự việc đến Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố Thịnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Việt. Được biết, trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Thịnh từng là bị hại trong vụ giết người gây xôn xao dư luận, xảy ra vào tháng 6/2016 tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn giữa giữa Thịnh và một người phụ nữ. Trong vụ án này, đối tượng giữ lại được mạng sống nhưng sức khoẻ bị tổn hại nghiêm trọng với tỷ lệ thương tích là 52 %, nứt vỏ xương đổ cổ, tràn khí màng phổi và hiện vẫn còn mảnh kim khí nằm ở vùng cổ, vận động cổ hạn chế… Theo lời khai của Thịnh thì sau khi bị bắn, đối tượng thường xuyên thấy có một số người đi theo anh ta. Do lo sợ bị trả thù, Thịnh đã mua 2 khẩu súng của một đối tượng không quen biết ở Lạng Sơn với giá 20 triệu đồng rồi cất giấu trong nhà.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức của Thịnh. Với nhu cầu làm chứng minh nhân dân, hộ chiếu mang họ Phạm, sinh năm 1969 (thực chất không đúng với năm sinh thực của Thịnh), vào năm 2013, đối tượng đã thông qua một người không quen biết mua số giấy tờ giả mang tên Phạm Văn Hiểu (SN 1969, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Sau đó, Thịnh sử dụng số giấy tờ giả trên để xuất cảnh ra nước ngoài và đăng ký làm đại diện pháp luật của một công ty tại Vũng Tàu; mở tài khoản tại ngân hàng và đăng ký nộp thuế.

