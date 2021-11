Tổng Giám đốc 1 khu du lịch chủ mưu vụ lừa đảo 160 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, Long và chín đồng phạm đã lợi dụng dự án khu du lịch ảo (khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu) để huy động vốn theo phương thức đa cấp thông qua việc kêu gọi hợp tác đầu tư. Các bị can còn tiến hành thanh lý hợp đồng công ty Ước Mơ Việt, mua cổ phần Công ty Cao Thẳng, bán cổ phần, bán vé điện tử ITO cổng tham quan khu du lịch và vé giấy có hợp đồng. Qua đó, các bị can đã chiếm đoạt hơn 160 tỉ đồng của của 817 bị hại ở 39 tỉnh, thành phố trên cả nước. Công an xác định các bị can chỉ sử dụng một phần số tiền trên để xây dựng cho dự án khu du lịch. Thay vào đó, các bị can dùng số tiền này để thanh toán số nợ mà công ty Ước Mơ Việt nợ khách hàng, chi cho hoạt động của công ty Cao Thắng, chi trả lương cho nhân viên, chi hoa hồng, chi hoàn trả tiền cho khách hàng, tiêu xài cá nhân,.. dẫn đến mất khả năng thanh toán cho các bị hại.