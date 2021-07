Ghen tuông, chồng đâm vợ tử vong trong đêm rồi đi đầu thú

Chủ Nhật, ngày 04/07/2021 09:54 AM (GMT+7)

Khuya 3/7, Công an TP.Thuận An vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng làm một người chết.

Hiện công an đang tạm giữ nghi phạm tên là Nguyên Ngọc Minh (SN 1977, ngụ TP.Thuận An). Trong khi đó nạn nhân là chị Lư Thị L (SN 1988, quê An Giang, là vợ của Minh).

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 3/7, người dân sống trên đường Thuận Giao 21, thuộc KDC Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP.Thuận An nghe nhiều tiếng la hét bên trong quán cà phê võng D.P.

Quán cà phê xảy ra vụ việc

Khi người dân chạy sang kiểm tra thì thấy Minh đi ra, còn bên trong nhà, chị L nằm chết với nhiều vết thương trên người.

Minh sau đó đến công an đầu thú khai nhận vụ việc.

Tiếp nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, triển khai các công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Lực lượng công an tại hiện trường

Bước đầu Minh khai nhận nguyên nhân là do ghen tuông.

Được biết Minh và vợ vừa sống và bán cà phê trong căn nhà xảy ra vụ việc.

Nguồn: http://congan.com.vn/vu-an/ghen-tuong-chong-dam-chet-vo-roi-di-dau-thu_115490.htmlNguồn: http://congan.com.vn/vu-an/ghen-tuong-chong-dam-chet-vo-roi-di-dau-thu_115490.html