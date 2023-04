Gã đàn ông vào cửa hàng đâm tử vong vợ đã ly hôn

Theo đó, lúc 13h cùng ngày, tại cửa hàng Winmart+ trên đường Nguyễn Thụy, TP Quảng Ngãi, người dân nghe tiếng kêu thất thanh của nhân viên bán hàng bên trong nên đã chạy đến tìm hiểu, phát hiện một người phụ nữ bị đâm trọng thương sau đó tử vong.

Cửa hàng nơi xảy ra vụ án mạng.

Sự việc nhanh chóng được báo Công an. Tiếp cận hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân tên Tống Thị H.S (29 tuổi, trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa), nhân viên bán hàng tại cửa hàng WinMart+. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp các phòng nghiệp vụ và Công an TP Quảng Ngãi đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến 13h50 cùng ngày, Cảnh sát 113 và Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được nghi phạm là Võ Phi Hậu (30 tuổi, trú xã Cát Tài, huyện Phù Cát, Bình Định) khi đang trốn trong một con hẻm nằm trên đường Lê Văn Sỹ, TP Quảng Ngãi.

Lực lượng Công an bắt nghi phạm Võ Phi Hậu.

Được biết, nạn nhân và Hậu từng là vợ chồng, đã ly hôn được khoảng 1 năm. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.

