Đường dây buôn lậu xăng đặc biệt lớn của nữ đại gia Vũng Tàu

Thứ Năm, ngày 10/02/2022 09:35 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trong quá trình điều tra đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng, công an còn phát hiện một đường đây buôn lậu khác liên quan nữ đại gia nổi tiếng TP Vũng Tàu.

Theo kết luận của cơ quan công an tỉnh Đồng Nai, trong qua trình mở rộng điều tra vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng với giá trị gần 2.900 tỉ đồng lớn nhất từ trước đến nay cơ quan công an xác định Mai Thị Dần, Giám đốc công ty xăng dầu lớn nhất TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) còn liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu khác có quy mô "đặc biệt lớn”.

Hành vi của bà Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc bị Công an Đồng Nai phát hiện trong quá trình mở rộng điều tra đường dây buôn lậu xăng do đại gia Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu.

Ngày 21-10-2021, hàng trăm cảnh sát bao vây trụ sở Công ty Hà Lộc, bắt bà Dần cùng một số người liên quan. Cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ quan trọng liên quan đến hành vi của nữ doanh nhân này.

Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Mai Thị Dần. Ảnh: VH.

Được biết, nữ giám đốc Công ty Hà Lộc là một đại gia nổi tiếng kinh doanh vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương với hàng loạt cảng biển lớn khu vực phía Nam. Ngoài ra, công ty này còn chuyên xử lý chất thải, buôn bán nhiên liệu khí lỏng, rắn... và đa ngành nghề khác. Đây cũng là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn nhất ở Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực phía Nam.

Trong đường dây buôn lậu xăng, công an xác định bị can Nguyễn Thăng Long (ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đã bán khoảng 3,5 triệu lít xăng lậu do đối tượng Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cung cấp. Ngoài ra, Long còn tiêu thụ xăng lậu trong đường dây của Phan Thanh Hữu thông qua Võ Thanh Bình (ngụ TP Thuận An, Bình Dương) là giám đốc Công ty Tân Bình Phong Phú.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định đường dây buôn lậu của Mai Thị Dần có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều nghi can tiêu thụ tại các tỉnh Đồng Nai , Bình Dương , Đắk Lắk , Khánh Hòa . Vụ án mới được Cơ quan CSĐT khởi tố bổ sung vào ngày 20-10-2021. Hiện đường dây này hiện tại đã khởi tố 25 bị can và tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của các bị can .

Công an cũng kết luận, ngoài ra đường dây buôn lậu của Mai Thị Dần độc lập với đường dây buôn lậu của Phan Thanh Hữu. Việc tách vụ án đối với nhóm bị can Công ty Hà Lộc không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án.

Lực lượng cảnh sát cơ động bảo vệ hiện trường tại khu vực cảng biển thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hà Lộc. Ảnh: VH.

Vì vậy cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định tách vụ án đối với tội Buôn lậu của Nguyễn Thăng Long cùng các đồng phạm xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để điều tra riêng .

Công an Đồng Nai đã tách hành vi của bà Dần và đồng phạm thành vụ án khác để điều tra riêng, do cần thời gian thu thập thêm chứng cứ, tài liệu. Đến nay, liên quan đến đường dây của bà chủ Công ty Hà Lộc đã có 25 người bị khởi tố về hành vi Buôn lậu. Tuy nhiên, cơ quan công an đang mở rộng điều tra nên chưa thông tin cụ thể liên quan đến đường dây này.

Như đã thông tin, ngày 6-2-2021, công an Đồng Nai phối hợp Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công an huy động hơn 500 cảnh sát chia làm nhiều mũi bất ngờ ập vào ụ nổi giữa sông Hậu bắt quả tang nhiều người đang pha chế, sang chiết xăng giả. Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở Đồng Nai, TP HCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu... cũng bị cảnh sát ập vào kiểm tra, bắt giữ những người liên quan.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) cùng các đồng bọn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng gần 2.900 tỉ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất điều tra giai đoạn một vụ án về buôn lậu chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố 71 bị can về tội buôn lậu. Riêng bị can Ngô Văn Thụy (Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan) bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.

Trong vụ án này công an tỉnh Đồng Nai cũng xác định 14 cá nhân là quân nhân trong lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng cũng nhận hối lộ để bao che, tiếp tay, bảo kê cho đường dây buôn lậu xăng dầu này. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/duong-day-buon-lau-xang-dac-biet-lon-cua-nu-dai-gia-vung-tau-1042...Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/duong-day-buon-lau-xang-dac-biet-lon-cua-nu-dai-gia-vung-tau-1042580.html