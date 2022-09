Được cho ở nhờ, gã trai xâm hại con gái chủ nhà suốt 2 năm

Thứ Hai, ngày 19/09/2022 18:15 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã làm rõ hành vi xâm hại bé gái suốt 2 năm của Bùi Văn Long.

Chân dung đối tượng Bùi Văn Long.

Ngày 19/9, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Long (SN 2000, trú tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo Công an quận Đống Đa, tháng 5/2019, vợ chồng anh K. (ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) thuê Long đến phụ giúp việc bán hàng hàng và cho đối tượng ở cùng căn nhà trọ. Sống cùng vợ chồng anh K. là 2 người con, trong đó có cháu H. (SN 2009).

Từ đầu tháng 4/2020 đến cuối tháng 5/2022, Long đã nhiều lần xâm hại cháu K. Sự việc sau đó bị gia đình phát hiện và trình báo tới cơ quan công an.

Quá trình điều tra, căn cứ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã triệu tập Long đến làm việc và xử lý theo quy định.

