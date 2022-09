Bắt bảo vệ trường học xâm hại nữ sinh lớp 6 đến mang thai

Thấy con có biểu hiện khác thường, gia đình gặng hỏi, cháu khai bị ông bảo vệ trường học xâm hại.

Ngày 17/9, thông tin từ Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, qua lời khai, đơn tố giác và xác minh, đơn vị đã bắt khẩn cấp Phạm Hoa (SN 1952, bảo vệ trường học mầm non trên địa bàn) nghi xâm hại nữ sinh lớp 6 (trú xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) đến mang thai.

Trước đó, ngày 15/9, người thân của nữ sinh học lớp 6, trú xã Tiền Phong làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an huyện này: “Con gái chúng tôi bị ông Phạm Hoa bảo vệ trường mầm non xâm hại đến mang thai”.

Thấy con gái bụng to dần lên, người nhà gặng hỏi thì nữ sinh này nói bị ông Hoa bảo vệ trường học xâm hại, đưa cháu đi khám phát hiện đã có thai gần 2 tháng.

Được biết, nhà cháu bé gần trường nên lúc rảnh rỗi, nghỉ học cháu thường sang trường mầm non chơi và đã bị ông bảo vệ này xâm hại.

Nhận đơn tố cáo, Công an huyện Quế Phong đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh và bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Hoa, bảo vệ trường học.

Tại cơ quan công an, bảo vệ trường học này khai báo mình đã xâm hại cháu bé nhiều lần. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục truy xét để xử lý theo quy định của pháp luật.

