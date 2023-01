Dùng dao sát hại bác rồi leo lên nóc miếu “cố thủ”

Ngày 30/1, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã bắt giữ 1 nam nghi phạm để làm rõ hành vi giết người.

Lực lượng công an được huy động tới hiện trường vụ án mạng

Theo vị này, sáng 29/1, tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình xảy ra một vụ giết người. Nghi phạm được xác định là cháu, gọi nạn nhân là bác.

“Sáng 29/1, nghi phạm cầm dao chạy xung quanh khu vực nhà ở của người bác. Vợ và bác của nghi phạm chạy ra khuyên can thì bị đối tượng dùng dao đuổi chém, người bác đã tử vong. Gây án xong, nghi phạm leo lên nóc của ngôi miếu gần đó cố thủ”, vị lãnh đạo này cho hay.

Sự việc sau đó được báo tin tới Công an huyện Hưng Hà và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình. Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã huy động lực lượng bắt giữ, khống chế nghi phạm tại khu vực miếu nơi đối tượng cố thủ.

“Qua xác minh, bước đầu xác định nghi phạm có vấn đề bệnh lý về thần kinh. Hiện chúng tôi đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định”, vị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình thông tin.

