Hai đối tượng vác dao vào tận nhà dân truy sát

Theo đó, vào khoảng 19h30 ngày 29/1, tại khu vực Bờ máng thuộc khu 2, phường Hà An thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh do mâu thuẫn cá nhân nên anh N. H. T. (SN 1983, phường Hà An) đã bị đối tượng N. H. C. (SN 1989, phường Hà An) cùng 1 thanh niên khác (chưa rõ danh tính), dùng dao truy đuổi và đâm nạn nhân gây thương tích, phải nhập viện Bãi Cháy.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh cắt từ clip)

Theo camera an ninh của người dân cho thấy các đối tượng hung hãn đuổi theo và khống chế anh T. để tấn công. Rất may có nhiều người dân hô hoán, kịp thời can ngăn đối tượng nên không xảy ra án mạng.

Ngay sau khi gây án, cả hai đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện công an phường Hà An đang phối hợp với Công an thị xã Quảng Yên tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

