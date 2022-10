Đột nhập căn biệt thự, trộm 3 chiếc đồng hồ trị giá 700 triệu đồng

Nguyễn Tiến Bắc (25 tuổi, quê Thái Bình) đột nhập qua cửa sổ tầng 2 căn biệt thự ở Hà Đông (Hà Nội) lấy trộm 3 chiếc đồng hồ trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Ngày 21/10, Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Bắc để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 13/10, cơ quan công an nhận được trình báo của của người dân ở phường La Khê về việc bị kẻ gian đột nhập vào căn biệt thự lấy trộm 3 chiếc đồng hồ gồm nhãn hiệu Panerai, Glasshutte Original và Die Trich, tổng trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Thời điểm xảy ra sự việc, chủ nhà đi vắng, kẻ gian trèo qua cổng, đột nhập vào căn biệt thự từ cửa sổ tầng 2 do không có song sắt vào bên trong.

Quá trình điều tra, công an rà soát camera an ninh và dấu vết để lại đã dựng lên chân dung đối tượng gây án. Ngày 18/10, Nguyễn Tiến Bắc bị công an bắt giữ.

Bước đầu, đối tượng khai nhận, chiều 11/10, Bắc lẻn vào khu đô thị hạng sang ở phường La Khê tìm kiếm những nhà sơ hở để trộm cắp tài sản.

Phát hiện một căn biệt thự khóa ngoài, không có người ở nhà, cửa sổ tầng 2 mở và không có song sắt, Bắc đột nhập vào trong tìm được 3 chiếc đồng hồ ở tầng 3.

Sau khi về nhà, Bắc lên mạng tìm kiếm thông tin về số tài sản vừa trộm được và bán 2 chiếc đồng hồ được tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Chiếc còn lại Bắc giữ lại để sử dụng.

Khi bị bắt giữ, Bắc đã mua sợi dây chuyền vàng trị giá 9 triệu đồng, 50 triệu đồng nạp thẻ chơi game và chi tiêu cá nhân. Điều đáng nói, Bắc là đối tượng nghiện game.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

