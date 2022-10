Bắt giữ 2 đối tượng bán ô tô rồi tìm cách trộm lại xe

Thứ Tư, ngày 19/10/2022 07:29 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi giao dịch bán xe ô tô và cài "định vị", 2 đối tượng ở TP Hà Nội đã lần theo vị trí đến nhà nghỉ trộm lại chiếc xe.

Ngày 19/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Yên Khánh phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về tội trộm cắp tài sản; thu giữ xe ô tô Mazda6, BKS: 48A- 052.68 (tài sản trộm cắp) và xe ô tô Mercedes - Benz; BKS: 51F-355.04 (phương tiện đi trộm cắp).

Hai đối tượng Nguyễn Hoàng Đình Anh và Bùi Thúc Quyết cùng tang vật tại cơ quan Công an. (Ảnh CANB)

Bước đầu, các đối tượng: Nguyễn Đình Hoàng Anh (SN 1993) và Bùi Thúc Quyết (SN 1992), đều trú tại huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, khai nhận: Với thủ đoạn sử dụng tài khoản ảo mua lại trên mạng xã hội để thực hiện giao dịch mua bán xe ô tô nhãn hiệu Mazda 6, đời 2016, BKS: 48A- 052.68 với giá 220 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Thiên (SN 1992, trú ở thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Quá trình mua bán, hai bên không viết giấy tờ, Nguyễn Đình Hoàng Anh trao cho anh Thiên 2 chìa khóa xe, sổ đăng kiểm, bản sao khế ước vay ngân hàng, bản sao đăng ký với lý do giấy đăng ký xe ô tô đang để trong ngân hàng và sẽ đưa sau khi anh Thiên chuyển đủ tiền.

Tuy nhiên, trước khi thực hiện giao dịch bán xe, Nguyễn Đình Hoàng Anh và Bùi Thúc Quyết đã đánh thêm chìa khóa và sử dụng ứng dụng VN checker đã cài sẵn trên điện thoại để định vị chiếc xe ô tô với mục đích trộm cắp chiếc xe sau khi đã bán cho khách.

Khoảng 3h20' ngày 12/10/2022, theo định vị báo về điện thoại, các đối tượng nói trên đã lái xe từ Hà Nội về nhà nghỉ Hồng Hạnh, thuộc xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, giả làm khách thuê phòng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an huyện Yên Khánh đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-giu-2-doi-tuong-ban-o-to-roi-tim-cach-trom-lai-xe-d569886.htmlNguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-giu-2-doi-tuong-ban-o-to-roi-tim-cach-trom-lai-xe-d569886.html