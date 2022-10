Khởi tố tội danh giết người đối tượng nổ súng vào quán cà phê

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Thanh Quý về hành vi giết người.

Ngày 21/10, Đại tá Trần Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi - Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an tỉnh đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Đặng Thanh Quý về hành vi giết người.

Đối tượng Đặng Thanh Quý bị khởi tố với tội danh giết người sau khi nổ súng vào quán cà phê làm 2 người trọng thương.

Theo Đại tá Mạnh, sau khi chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi can Đặng Thanh Quý.

Trước đó như Báo Giao thông đã đưa tin, vào sáng vào sáng ngày 13/10, tại quán cà phê Kim Băng, thuộc thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, khi các vị khách đang dùng cà phê tại quán thì bất ngờ một chiếc xe ô tô trờ tới, hạ cửa kính và nổ 3 phát đạn vào bên trong.

Sau đó, chiếc xe này di chuyển một đoạn rồi quay ngược lại và tiếp tục nổ súng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hai khẩu súng và cơ số đạn mà Quý sử dụng để gây án đã được cơ quan công an thu giữ khi khám xét.

Hậu quả làm hai người trong quán bị trọng thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau sự việc, Công an tỉnh Quảng Ngãi vào cuộc điều tra và bắt giữ Đặng Thanh Quý vài giờ sau đó. Qua kiểm tra trên người Quý và tại nhà riêng, cơ quan chức năng phát hiện Quý tàng trữ 2 khẩu súng Rulo bắn đạn chì cùng 39 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay cùng một số “hàng nóng” khác như kiếm, đao, gậy bóng chày...

