Đối tượng cầm đầu đường dây mua bán dâm “Sugar Baby-Daddy” từng có tiền án cướp giật

Thứ Bảy, ngày 23/10/2021 10:00 AM (GMT+7)

Trước đây, Thắng sống tại phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, từng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.

Liên quan đến việc Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) khởi tố đối tượng Hà Trọng Thắng (1993, trú P. Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) lợi dụng mạng xã hội lập nhóm “Sugar Daddy” và “Sugar Baby” để mua bán dâm, chiều 21-10, trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Công an phường Trường Xuân cho hay, sau khi Thắng bị bắt tại Hà Nội, đơn vị có nhận được công văn của Công an quận Cầu Giấy nhờ xác minh lý lịch của Thắng.

Đối tượng Hà Trọng Thắng và hình ảnh các cô gái trong nhóm “Sugar Baby” và lời môi giới của Thắng.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, khoảng đầu tháng 6-2021, qua tìm hiểu trên mạng xã hội, Thắng biết một số khách nam có điều kiện kinh tế muốn mua dâm theo hình thức “gặp gỡ yêu thương có thời gian cụ thể”, tức là mua bán dâm trả tiền theo tháng hoặc theo ngày với giá cụ thể. Thấy vậy, Thắng nảy sinh ý định kết nối gái bán dâm và khách mua dâm để kiếm tiền công môi giới. Sau đó, Thắng lập group mang tên “Sugar Baby” và đăng bài với nội dung tuyển kết nối “Daddy” (khách mua dâm) với “Sugar Baby” (gái bán dâm). Thắng cam kết uy tín - kín đáo - thành công.

Để thực hiện hành vi của mình, Thắng môi giới bằng phương thức lấy thông tin “Sugar Baby”, bao gồm thông tin tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, hình ảnh ngoại hình, sau đó sẽ đưa cho “Daddy” có nhu cầu mua dâm xem và lựa chọn. Khi khách chọn được một “Sugar Baby” thì Thắng sẽ là người gián tiếp kết nối, hỏi “Daddy” về mức chu cấp hàng tháng, số lần gặp mặt trong một tháng để thực hiện quan hệ tình dục. Khi có thông tin, Thắng sẽ thông tin lại với “Daddy” về các điều kiện của “Baby”, nếu “Daddy” đồng ý thì Thắng sẽ để hai người kết bạn zalo với nhau và hẹn gặp mặt.

Sau khi “Daddy” đồng ý, Thắng sẽ bố trí 2 bên gặp nhau quan hệ tình dục. Thắng thỏa thuận với “Baby” sau khi môi giới thành công lần quan hệ tình dục đầu tiên, “Baby” phải trả cho Thắng tiền công môi giới 1 triệu đồng. Đối với “Daddy”, Thắng thỏa thuận sau khi môi giới thành công phải trả tiền công là 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, để tiện cho việc môi giới, Thắng đã đưa ra 2 “gói dịch vụ” để giới thiệu cho các “Sugar Daddy”. Cụ thể, gói dịch vụ theo lần quan hệ tùy thuộc thỏa thuận giữa “Sugar Daddy” và “Sugar Baby”. Gói “bao nuôi” có mức giá từ 15 - 20 triệu đồng cho khoảng từ 4 - 8 lần “tình cảm” trong tháng. Gói thứ nhất, “Sugar Daddy” phải trả số tiền 15 triệu đồng/tháng và gặp nhau 6 lần/1 tháng để quan hệ tình dục. Đối với gói này Thắng được trả 1 triệu tiền môi giới; gói thứ hai, “Sugar Daddy” phải trả số tiền 20 triệu đồng/tháng và gặp nhau 8 lần/tháng để quan hệ tình dục. Gói này Thắng được trả 2 triệu đồng tiền môi giới, số tiền “hoa hồng” này được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Thắng.

Quá trình điều tra, Công an quận Cầu Giấy xác định 10 gái bán dâm và 2 khách mua dâm trong nhóm kết nối “Sugar Daddy” và “Sugar Baby” do Thắng thành lập. Cụ thể như, “Sugar Baby” tên N.B.H (25 tuổi, quê Hà Nam) liên hệ với Thắng nhờ tìm “Sugar Daddy” với gói chu cấp “bao nuôi”. Sau đó, Thắng giới thiệu “Sugar Baby” N.B.H cho “Sugar Daddy” có tên V.C.Đ (quê Phú Thọ) đang có nhu cầu mua dâm, và Đ. đã đồng ý chi trả gói 1 của “Sugar Baby”… Ngày 20-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Trọng Thắng để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện lãnh đạo Công an phường Trường Xuân cho hay, trước đây Thắng sống tại phường An Mỹ (TP Tam Kỳ), đối tượng này từng có tiền án về tội: “Cướp giật tài sản”. Đến ngày 3-8-2013, sau khi chấp hành xong 15 tháng tù giam, Thắng về lại địa phương. Đến năm 2016, gia đình Thắng lên phường Trường Xuân sinh sống cùng với cha mẹ.

“Hộ khẩu Thắng ở Trường Xuân, nhưng những năm qua đối tượng này chủ yếu sống ở Hà Nội. Thắng không có nghề nghiệp ổn định, đã có vợ và con gái 4 tuổi. Vợ con Thắng hiện sống tại huyện Bắc Trà My. Đây là đối tượng thuộc diện quản lý của địa phương”, đại diện lãnh đạo Công an phường Trường Xuân thông tin thêm.

