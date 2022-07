Diễn biến nóng trước phiên xử bé 8 tuổi bị bạo hành ở Bình Thạnh

Liên quan đến vụ bé 8 tuổi bị bạo hành ở Bình Thạnh (TP HCM), trước ngày TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử, luật sư đã gửi nhiều luận điểm quan trọng đến tòa.

Liên quan đến phiên xử bé 8 tuổi bị bạo hành, ngày 19-7, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM) cho biết, đã gửi kiến nghị đến TAND TP HCM yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung, thay đổi tội danh từ "Hành hạ người khác" sang tội "Giết người" đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1).

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ là luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình của bé N.T.V.A. (8 tuổi, là bị hại trong vụ án).

Cáo trạng của VKSND TP HCM truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác". Nguyễn Kim Trung Thái (người sống như vợ chồng cùng Trang) cũng bị truy tố hai tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, tại trang 6, cáo trạng trích dẫn Kết luận giám định pháp y tử thi ngày 20-1: "Nguyên nhân chết của cháu N.T.V.A do phù phổi cấp do sốc chấn thương"; các tổn thương "là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân" gồm có:

" Các tổn thương bầm tụ máu mặt ngoài mông phải (trong đó có 3 vết hằn bầm tụ máu dạng hai đường thẳng song song), mu tay trái dạng 2 đường thẳng song song do vật tày tác động trực tiếp gây ra, trong đó các tổn thương bầm tụ máu dạng hai đường thẳng song song do vật tày dạng thẳng gây ra. Là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân".

"Các tổn thương xây xát da, bầm tụ máu thắt lưng, mông hai bên và mào chậu trái (tạo thành đám), mào chậu phải, mặt sau cánh tay trái do vật tày tác động trực tiếp gây ra. Là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân".

"Bầm tụ máu sau khớp vai phải, màu xanh tím. Cánh tay, cẳng tay hai bên có nhiều tổn thương bầm tụ máu rải rác với thời gian vết thương khác nhau. Là các tổn thương cũ, do vật tày tác động trực tiếp gây ra. Là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân".

Kết quả trích xuất, giám định dữ liệu camera đã xác định Võ Nguyễn Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái đã dùng roi, cây kim loại … đánh bé An vào ngày 10-12-2021. Các lần của ngày 7-12-2021 và các ngày sau đó, Thái đều chứng kiến Trang đánh đập bé An cũng như cùng với Trang chửi mắng bé An, kể cả vào ngày 22-12-2021 Thái cũng chứng kiến qua camera.

Tại trang 2 của Cáo trạng, dòng thứ 14 từ trên xuống, ghi: "… Thái nhiều lần nhìn trực tiếp và chứng kiến Trang đánh cháu A. nhưng không can ngăn mà nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ cháu A.

Diễn biến hành vi phạm tội qua dữ liệu camera đã ghi nhận, được trích xuất ra hình ảnh và cho hai bị cáo viết xác nhận: Trang đã dùng roi, ống kim loại, cây gỗ trực tiếp đánh vào đầu, vào các vùng khác của bé A. Thái cũng dùng ống kim loại đánh bé A…

Đây là chứng cứ vật chất chứng minh hành vi dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu của bé A., là một trong các quan hệ nguyên nhân – hậu quả dẫn đến tử vong cho nạn nhân. Hành vi này đã cấu thành tội giết người, có tính chất man rợ (còn hơn thời Trung cổ), không phải là hành vi hành hạ người khác.

Đây là cũng là chứng cứ vật chất phản ánh động cơ phạm tội đê hèn, tàn độc (đánh đập vào cơ thể trẻ em trần truồng, bị quỳ gối, bị trói tay chân …), mục đích phạm tội là cố ý (sử dụng hung khí nguy hiểm đánh đập, đạp … vào tất cả vùng cơ thể trẻ em, kể cả vùng kín); hành vi phạm tội diễn ra liên tiếp, nhiều ngày, nhiều lần, thậm chí cả ban đêm, được thực hiện cùng phương thức thủ đoạn, cùng phương tiện, xảy ra tại một địa điểm.

"Chuỗi hành động của Nguyễn Kim Trung Thái đã được xác định: Là cha ruột của bé A. nhưng đã cùng tham gia với Trang chửi mắng bé A., trực tiếp dùng hung khí nguy hiểm đánh đập bé A. Các lần Trang đánh đập bé A., Thái đều nhìn thấy trực tiếp hoặc theo dõi qua camera. Hành động này của Thái có ý nghĩa với Trang là người cùng thực hiện phạm tội, là động cơ, là động lực thúc đẩy cho Trang càng đánh bé A. một cách man rợ.

Mặc dù lời khai của Thái tại cơ quan điều tra là đổ tội cho Trang, Thái đã can ngăn Trang, không cho Trang đánh đập bé A… nhưng lời khai này mâu thuẫn với diễn biến vụ án, với chuỗi hành động của Thái nhưng điều tra viên đã dễ dàng chấp nhận ghi vào biên bản là không hợp lý. Do đó Thái phải chịu trách nhiệm chính về cái chết của bé A.", kiến nghị nêu.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nhận định: "Vụ án trên là một điển hình của bạo lực gia đình, đang được dư luận xã hội quan tâm kể cả trong nước cũng như thế giới. Việt Nam đã có ngày gia đình Việt Nam và đang trong Tháng phòng chống bạo lực gia đình của cả nước. Tôi kiến nghị TAND TP HCM trả điều tra bổ sung, yêu cầu thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái từ hành hạ người khác sang giết người".

