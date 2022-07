Vụ bé 8 tuổi ở Bình Thạnh bị đánh chết: Tột cùng của tội ác!

Nguyễn Võ Quỳnh Trang có thể đối mặt với án tử hình Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 28-12-2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Đến tối 30-12-2021, công an tiếp tục thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung Thái để điều tra. Vụ án sau đó được cơ quan điều tra Công an TP.HCM lấy lên để điều tra theo thẩm quyền. Đến ngày 28-4, VKSND TP.HCM ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND TP.HCM để xét xử Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người theo các điểm b, n, q khoản 1 Điều 123 BLHS (giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn, khung hình phạt đến chung thân hoặc tử hình) và tội hành hạ người khác theo điểm a khoản 2 Điều 140 BLHS (khung hình phạt 1-3 năm tù). Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột bé VA) bị truy tố về tội hành hạ người khác theo điểm a khoản 2 Điều 140 BLHS (khung hình phạt 1-3 năm tù) và tội che giấu tội phạm theo điểm b khoản 1 Điều 389 BLHS (khung hình phạt cao nhất đến năm năm tù).