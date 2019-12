Đi nhờ xe, cô gái trẻ bị dí dao đòi quan hệ tình dục, cướp tài sản

Thứ Bảy, ngày 04/08/2018 19:00 PM (GMT+7)

Thấy cô gái trẻ đứng bên đường chờ xe, Hữu đã dừng xe máy bảo cho cô gái đi nhờ. Khi đi đến đoạn đường vắng, Hữu rút dao uy hiếp đòi quan hệ tình dục, cướp tài sản.

Ngày 4-8, thông tin từ Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Văn Hữu (40 tuổi, trú xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, vào sáng ngày 29-7, khi chị H. (tạm trú tại TP Vinh, Nghệ An) đang đứng chờ xe ôm tại khu vực Cung lễ hội (TP Vinh) để về phòng trọ thì Hữu chạy xe máy tới và ngỏ ý chở cô gái về vì đi cùng đường. Tin tưởng, chị H. đồng ý lên xe để Hữu chở đi.

Nghi phạm Trần Văn Hữu cùng hung khi gây án

Khi chở chị H. đến một đoạn đường vắng gần phòng trọ, Hữu bất ngờ dừng xe rồi lấy trong cốp xe ra 1 con dao nhọn uy hiếp cô gái đòi quan hệ tình dục nhưng bị chống đối. Hữu liền dùng dao kề vào cổ nạn nhân, cướp 1 chiếc lắc vàng ở tay và 1,4 triệu đồng.

Gây án xong, đối tượng Hữu nhanh chóng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã đến trình báo tại cơ quan công an. Công an TP Vinh lập tức vào cuộc điều tra, xác minh, truy tìm kẻ gây án. Qua điều tra, các trinh sát xác định nghi phạm là Trần Văn Hữu.

Nghi phạm Hữu đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương. Tại cơ quan công an, bước đầu Hữu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, trước khi gây ra vụ cướp tài sản của chị H., Hữu đã có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

