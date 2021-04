Đầu bếp quán bia đâm chết người từ chuyện “sàm sỡ”… bạn gái cũ

Thứ Năm, ngày 01/04/2021 21:00 PM (GMT+7)

Mong muốn được rút ngắn thời gian chấp hành án phạt tù, đầu bếp quán bia kháng cáo. Ở phía bên kia, người thân bị hại thì có kháng cáo ngược lại...

Ngày 31-3, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm đối với Ngọ Đức Thuận (SN 1993, ở xã Hà Phong, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Đoàn Anh Tú (SN 1976), ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và kháng cáo đề nghị tăng mức hình phạt, tăng mức bồi thường dân sự của đại diện bị hại đối với Ngọ Đức Thuận. Liên quan, Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1982, ở quận Ba Đình, Hà Nội) cũng có kháng cáo xin được hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngọ Đức Thuận thời điểm bị bắt giữ ngay sau khi gây án mạng.

Theo hồ sơ vụ án, Ngọ Đức Thuận (đầu bếp) và chị Nguyễn Thị Anh Thương (SN 2001, quê Phú Thọ) đều là nhân viên quán bia Hầm Phố (ở đường Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa). Quá trình làm việc, cả hai nảy sinh tình cảm nam nữ...

Sau gần 1 năm yêu đương, hai người chia tay nhau. Dù vậy, ngày 13-9-2019, trong khi cùng làm việc tại quán bia, Thuận tranh thủ sờ vào đùi bạn gái cũ. Chị Thương phản ứng, tát vào mặt kẻ sàm sỡ mình.

Bị tát, Thuận dùng điện thoại ném vào lưng chị Thương và dùng chân đạp vào người nữ đồng nghiệp. Biết chuyện chị Thương bị Thuận sàm sỡ, đánh, chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1998, quê Phú Thọ đồng nghiệp cũ) đã kể lại sự việc cho anh Đoàn Anh Tú, khách quen của quán bia và có quan hệ quen biết với chị Thương nghe.

Nghe xong, anh Tú bức xúc, muốn đến quán bia Hầm Phố gặp Thuận để hỏi rõ sự việc. Tối 14-9-2019, anh Tú cùng bạn là Nguyễn Ngọc Tùng và Chiến (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đến quán bia Hầm Phố uống bia và tìm gặp Thuận.

Lát sau, chị Nguyễn Thị Thảo và một người khác cũng đến ngồi cùng bàn với nhóm anh Tú. Quá trình uống bia, anh Tú gọi chị Thương ra bàn. Sau đó, chị Thương cùng Chiến ra gọi Thuận vào gặp anh Tú nói chuyện.

Tại đây, anh Tú hỏi Thuận: “Mày thích gì”. Thuận hiểu anh Tú muốn nói đến chuyện mâu thuẫn giữa Thuận và chị Thương nên đáp: “Em và Thương làm cùng nhau, anh em có chút xích mích”. Anh Tú bắt Thuận xin lỗi chị Thương.

Thuận đã nói lời xin lỗi chị Thương theo yêu cầu của anh Tú. Thấy Thuận xin lỗi vẻ chiếu lệ, anh Tú không hài lòng nên túm tóc đầu bếp quán bia nói: “Mày có giỏi thì xích mích với tao đây này? Có giỏi, mày đánh Thương trước mặt tao xem”.

Thấy anh Tú căng thẳng, chị Nguyễn Thị Ánh (quản lý quán bia), chị Thương và chị Thảo liền can ngăn, kéo anh Tú ra, không cho đánh Thuận. Cùng thời điểm, Tùng đứng dậy dùng tay chân đạp, đấm vào mặt Thuận.

Sự việc nhanh chóng được chị Ánh, chị Thảo và Chiến can ngăn. Sau đó, tất cả cùng ngồi xuống bàn ăn uống. Thế nhưng ngay sau đấy, anh Tú lại túm tóc chửi bới và đấm 1 cái vào mặt Thuận. Hưởng ứng bạn, Tùng cũng rút 2 vỏ chai trong két đặt lên bàn “dằn mặt”.

Bực tức về việc bị đánh, Thuận liền chạy vào khu bếp của quán bia lấy dao bầu, rồi quay lại phòng nơi nhóm Tú đang nhậu. Thấy đối phương cầm dao chạy đến, anh Tú cầm cốc bia ném nhưng không trúng. Khi anh Tú xông đến để đánh, đã bị đầu bếp quán ăn đâm một nhát trúng vùng bụng.

Bị đâm, anh Tú ôm bụng ngã. Thuận dùng chân đạp vào vai anh Tú nói: “Mày đấm tao nữa đi”. Anh Tú nằm dưới đất dùng chân đạp về phía Thuận nhưng không trúng. Lúc này, Nguyễn Xuân Trường (SN 2000, là em họ và cùng làm bếp với Thuận) thấy xảy ra xô xát liền chạy đến định hỗ trợ anh họ nhưng đã kịp dừng lại.

Sau đó, Trường chở Thuận về chỗ trọ của nhân viên quán bia Hầm Phố ở phường Thổ Quan (quận Đống Đa) tắm rửa, rồi đến nhà anh Phạm Long Thành (SN 1992, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ở tạm vì sợ nhóm bạn của anh Tú truy đuổi.

Tại đây, Thuận được chủ nhà khuyên ra đầu thú. Do đang đêm, Thuận nói sáng mai sẽ đến Cơ quan công an đầu thú. Nhưng đến 5h sáng hôm sau, đầu bếp quán bia bị bắt vì trước đó Trường đã liên hệ, gửi vị trí cho chị Thương qua Facebook để báo công an.

Về phần anh Tú dù được mọi người nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó do mất máu cấp không thể hồi phục.

Với hành vi nêu trên, trung tuần tháng 9-2020, Ngọ Đức Thuận bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù về tội “Giết người” và Nguyễn Ngọc Tùng bị áp dụng 15 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Xét xử phúc thẩm, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội chỉ chấp nhận chuyển từ án tù sang cho hưởng án treo đối với Tùng, còn lại bác tất cả các kháng cáo khác.

Nguồn: https://anninhthudo.vn/dau-bep-quan-bia-dam-chet-nguoi-tu-chuyen-sam-so-ban-gai-cu-post462298.an...Nguồn: https://anninhthudo.vn/dau-bep-quan-bia-dam-chet-nguoi-tu-chuyen-sam-so-ban-gai-cu-post462298.antd