Đâm chết người sau câu nói: “Mày nhìn gì tao mà nhìn ghê thế?”

Thứ Tư, ngày 31/03/2021 09:31 AM (GMT+7)

Ngày 30-3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hải Phong (SN 1986, ngụ huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) mức án 13 năm tù vì tội Giết người.

Bị cáo tại toà

Trước đó, vào cuối năm 2019, giữa Phong và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1992, ngụ huyện Thanh Oai, Hà Nội) có mâu thuẫn về việc tranh chấp chỗ ngồi bán hoa quả. Khoảng 21h30 ngày 7/6/2020, vô tình thấy anh Hùng đang ngồi uống nước tại vỉa hè quán trà chanh ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Phong đi đến nói với anh Hùng: “Mày nhìn gì tao mà nhìn ghê thế?”. Anh Hùng nghĩ Phong muốn đánh mình nên cầm ghế nhựa định đánh Phong, nhưng được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, Phong lại rút dao đang gài sẵn ở xe máy đâm, chém nhiều nhát vào người anh Hùng, khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Do được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời, anh Hùng may mắn không tử vong nhưng bị tổn hại 72% sức khỏe.

Còn Phong sau khi gây án thì bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đến ngày 29/6/2020 ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Nguồn: http://congan.com.vn/vu-an/lanh-an-13-nam-tu-vi-tranh-cho-ban-hoa-qua_109624.htmlNguồn: http://congan.com.vn/vu-an/lanh-an-13-nam-tu-vi-tranh-cho-ban-hoa-qua_109624.html