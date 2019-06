Kết luận điều tra vụ hiệu trưởng dâm ô 9 nam sinh

Thứ Ba, ngày 04/06/2019 08:54 AM (GMT+7)

Cơ quan tố tụng xác định, bị can Đinh Bằng My trong thời gian làm Hiệu trưởng trường THPT-THCS Dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn, Phú Thọ đã có hành vi dâm ô đối với 9 học sinh nam. Tại thời điểm bị hiệu trưởng xâm hại, các em đều chưa đủ 16 tuổi.

Trường dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) vừa hoàn tất điều tra, đề nghị Viện KSND đồng cấp truy tố bị can Đinh Bằng My (SN 1961, nguyên Hiệu trưởng trường THPT-THCS dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn trú tại thị trấn Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) về tội “Dâm ô đối với người duới 16 tuổi” , quy định tại Điều 146 - Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, bị can Đinh Bằng My được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng trường THPT-THCS dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn từ năm 2014. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2016 đến tháng 12/2018, ông Đinh Bằng My nhiều lần gọi các học sinh nam đang học lớp 7, lớp 8, lớp 9 lên phòng làm việc của mình với lý do nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập. Tuy nhiên tại đây, ông My đã yêu cầu các học sinh nam cởi quần áo, thực hiện nhiều hành vi nhằm thỏa mãn dục vọng bản thân. Sau mỗi lần như vậy, bị can My thường cho các học sinh nam kẹo, tiền từ 20.000-50.000 đồng và yêu cầu học sinh không được nói với ai.

Cơ quan CSĐT huyện Thanh Sơn xác định, tại thời điểm bị xâm hại các nam học sinh đều chưa đủ 16 tuổi.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Hùng - Viện trưởng KSND huyện Thanh Sơn cho biết, trong vụ án này có 9 bị hại. Trong đó, có 3 bị hại có lời khai tố cáo bị ông Đinh Bằng My có hành vi “quan hệ tình dục khác”. Tuy nhiên, do không đủ bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội này nên cơ quan điều tra không khởi tố thêm tội danh. Tại cơ quan điều tra, bị can My chỉ thừa nhận hành vi “dâm ô”, không thừa nhận hành vi “quan hệ tình dục khác”.

Ông Hùng cho biết, cơ quan điều tra cũng làm rõ vai trò của một số thầy cô dẫn học sinh lên phòng ông Đinh Bằng My. Tuy nhiên, các thầy cô này đều khai chỉ đưa các em học sinh lên để thầy My nhắc nhở các cháu về các vi phạm như: trèo rào, trò chuyện trong lớp, mất trật tự... và không che giấu hay đồng phạm, tiếp tay cho bị can phạm tội.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Hùng, Viện trưởng KSND huyện Thanh Sơn đang dự thảo cáo trạng truy tố bị can Đinh Bằng My ra tòa án. Theo ông Hùng, Viện KSND huyện Thanh Sơn xác định, hành vi phạm tội của bị can My là nghiêm trọng, có 3 tình tiết tăng nặng gồm: phạm tội 2 lần trở lên; phạm tội đối với 2 người trở lên và phạm tội đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục. Khung phạt với tội danh này từ 3-7 năm tù.