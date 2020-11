Danh tính nghi phạm vụ nổ súng kinh hoàng tại Thái Bình

Thứ Tư, ngày 25/11/2020 09:36 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã xác định danh tính đối tượng gây án và ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" để tiếp tục điều tra.

Anh H bị bắn gục tại khu vực Trạm BOT Thanh Nê.

Sáng 25/11, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Kiến Xương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình tập trung truy bắt Bùi Xuân Đại (1987, trú tại phường Trần Lãm, TP.Thái Bình), nghi phạm nổ súng bắn người tại Trạm BOT Thanh Nê, huyện Kiến Xương.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người” quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo vị lãnh đạo này, qua điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn giữa nhân viên của hai nhà xe khi tranh giành khách tại Hà Nội.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 23/11, tại khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, anh B.H.H (SN 2001, trú tại xã Bình Minh, huyện Kiến Xương) vừa bước từ xe ô tô xuống quán nước thì bị Bùi Xuân Đại mở cửa xe khách, dùng súng bắn gục. Gây án xong, Đại bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

