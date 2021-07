Đang giãn cách xã hội, chủ quán karaoke vẫn cho tụ tập hát hò cùng dàn tay vịn

Thứ Ba, ngày 27/07/2021 14:00 PM (GMT+7)

Mặc dù địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng chủ một quán karaoke không phép ở Bình Định vẫn cho một nhóm nam thanh niên đến tụ tập hát hò, nhậu nhẹt cùng dàn “tay vịn”.

Sáng 27-7, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xử lý một chủ quán karaoke trên địa bàn phường Bình Định và 7 nam, nữ thanh niên về việc tụ tập hát karaoke trái phép trong khi địa phương này đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang hát karaoke trái phép tại một cơ sở kinh doanh không phép ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Ảnh: Công an thị xã An Nhơn.

Trước đó, khoảng 20 giờ tối 26-7, Công an thị xã An Nhơn phối hợp với tổ công tác của phường Bình Định tiến hành kiểm tra quán karaoke (không tên, không có giấy phép hoạt động), do ông Trần Ngọc Thuận (32 tuổi; ngụ tổ 3, khu vực Kim Châu, phường Bình Định) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong cơ sở có 7 thanh niên, gồm 4 nam (cùng ngụ tại xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) và 3 nữ (cùng ngụ tại 150 Hàm Nghi, phường Bình Định) ăn mặc "mát mẻ", đang cùng hát karaoke, nhậu nhẹt trong 1 phòng.

Thời điểm này, tỉnh Bình Định đang có quy định tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu như quán karaoke, bar, vũ trường, game, massage… Riêng phường Bình Định hiện có một số ca mắc Covid-19, đồng thời địa phương này đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, 3 cô gái cùng hát với nhóm 4 thanh niên nói trên sinh sống bằng nghề tiếp viên, chuyên phục vụ cho khách hát karaoke trên địa bàn phường Bình Định, thị xã An Nhơn khi có nhu cầu.

