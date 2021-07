Bắt quả tang 27 đối tượng tụ tập mở “chợ” đánh bạc trong lúc giãn cách

8 bà cùng 1 ông sát phạt nhau Ngày 23-7, Công an xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý vụ đánh bạc; đồng thời tham mưu UBND xã đề nghị xử lý vi phạm Chỉ thị 16 liên quan 9 đối tượng (trong đó có 8 đối tượng nữ). Các đối tượng cùng tang vật bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ Theo thông tin, khoảng 14 giờ ngày 21-7, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại xã Hòa Bình có nhiều đối tượng tụ tập đánh bài ăn tiền phía sau nhà một hộ dân, nên Công an xã Hòa Bình phối hợp với lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chợ Mới nhanh chóng triển khai lực lượng đến địa điểm trên để mật phục bắt giữ. Qua đó, công an đã phát hiện và bắt giữ 9 đối tượng đang tụ tập đánh bài ăn tiền. Khám xét trên người các đối tượng, công an thu giữ hơn 19 triệu đồng và 7 điện thoại di động. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc này do Nguyễn Ngọc Vĩnh (SN 1982) đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để lấy tiền xâu.