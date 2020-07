Đâm người ở lò mổ heo, nam thanh niên lĩnh án

Thấy người đang túm áo mẹ kéo đi, nam thanh niên chạy tới vung dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân nhập viện.

Bị cáo Trí tại tòa.

Ngày 8/7, Tòa án nhân dân TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử vụ Huỳnh Hữu Trí (SN 2000, trú tại xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Theo cáo trạng, khoảng 4h ngày 24/01/2020, anh Đ.M.D đến lò mổ heo Út Hảo thuộc khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để bắt heo làm thịt, khi đến lò mổ thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với bà M.T.M.N (mẹ Trí).

Trong lúc cãi nhau, anh D có dùng tay phải của mình nắm áo của bà Nhiên kéo đến chuồng heo để xác định heo của anh D.

Lúc này, Huỳnh Hữu Trí, là con ruột của bà N đang mổ heo ở gần đó nghe nói mẹ mình bị ông D đánh nên Trí cầm một con dao dùng để mổ heo bằng kim loại dài khoảng 30cm chạy đến xem sự việc.

Khi đến nơi, thấy anh D đang kéo áo mẹ mình nên Trí bực tức dùng tay trái kéo vai anh D.

Anh D quay mặt lại thì Trí cầm dao bằng tay phải đâm 1 nhát vào vùng lưng trái của anh D gây thương tích.

Anh D quay người lại thì Trí tiếp tục quơ dao trúng vào bắp tay trái của anh D gây thương tích.

Lúc này, có một số người dân chạy đến nên Trí cầm dao bỏ chạy ra ngoài.

Trên đường bỏ chạy Trí vứt con dao ở ven đường, con dao không thu hồi lại được, còn anh D được người dân đua đi cấp cứu tại bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Tại phiên tòa hôm nay, trong phần xét hỏi, bị cáo Trí bất ngờ phản cung khai chỉ quơ dao vô tình trúng vào nạn nhân. Tuy nhiên, sau khi Chủ tọa phiên tòa công bố lời khai tại cơ quan điều tra trong đó Trí thừa nhận dùng dao đâm anh D. HĐXX hỏi, có bị bức cung không? lời khai trên có đúng không? Trí thừa nhận không bị bức cung và lời khai tại cơ quan điều tra là đúng.

Tại phiên tòa, trả lời HĐXX, cả Trí, anh D và bà N đều khai không có mâu thuẫn trước khi xảy ra vụ án. Trong phần tranh luận, anh D cho rằng, Trí cố tình đâm mình 2 nhát, có chủ đích giết người, hành vi của Trí mang tính chất côn đồ cần phải xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, đối đáp với bị hại, đại diện Viện Kiểm sát TP.Dĩ An cho rằng việc không áp dụng tình tiết "hành vi có tính chất côn đồ" đối với bị cáo trí là phù hợp với quy định.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP.Dĩ An đã đưa ra phán quyết. Theo đó, HĐXX nhận định cáo trạng và bản luận tội của Viện kiểm sát TP.Dĩ An là có căn cứ. Hành vi của bị cáo Trí gây tổn hại sức khỏe với bị hại, gây mất trị an tại địa phương cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn để răn đe, phòng ngừa. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trí 8 tháng tù giam. Về dân sự, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền 18 triệu đồng.

