Đâm chết bạn nhậu trong lúc hát karaoke ở Bình Dương

Vì bị làm phiền khi đang hát karaoke, hai thanh niên lao vào hỗn chiến làm một người tử vong.

Ngày 26-7, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết, đã bàn giao Thái Trọng Nhân (18 tuổi, ngụ Đồng Tháp) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương để điều tra do liên quan đến vụ án giết người.

Nạn nhân là Lê Văn Quý (33 tuổi, ngụ Tây Ninh).

Hiện trường xảy ra vụ hỗn chiến khiến một người thiệt mạng. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ công an, Nhân sau khi gây án đã bỏ trốn và bị các trinh sát bắt giữ tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, tối 23-7 Nhân đến một ki-ốt thuộc thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng để nhậu cùng Lê Văn Quý và một số người bạn của Quý.

Khi có hơi men trong người, Quý lấy loa di động ra hát karaoke. Lúc Quý đang hát, giữa Nhân và một người bạn của Quý xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Nhân bị bắt khi đang lẩn trốn. Ảnh: CACC

Vì hai người cãi nhau ảnh hưởng đến Quý đang hát karaoke nên Quý bực tức, dùng ghế nhựa đánh Nhân.

Hai bên lao vào hỗn chiến, Nhân dùng dao đâm Quý khiến người này bị thương nặng.

Thấy vậy, Nhân nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhóm bạn đưa Quý đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

