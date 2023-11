Cựu cán bộ công ty bảo hiểm bị bắt sau 20 năm trốn ra nước ngoài

Ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã Hoàng Trung (SN 1978, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) sau 20 năm bỏ trốn.

Cơ quan chức năng bắt giữ Hoàng Trung sau 20 năm bỏ trốn. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, năm 2003, Hoàng Trung, là cán bộ thu ngân một công ty bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn thị trấn Thái Hoà, huyện Nghĩa Đàn, đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 10-3-2003, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Hoàng Trung.

Đối tượng Hoàng Trung tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng Trung đã bỏ trốn ra nước ngoài, liên tục thay đổi địa điểm sinh sống, cắt đứt liên lạc với người thân nhằm trốn tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng chức năng.

Đến cuối tháng 10-2023, lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước đối tượng Trung lẩn trốn để tiến hành bắt giữ Hoàng Trung, di lý đối tượng này về nước.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

