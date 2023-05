Trưởng công an xã chuyên bắt bị can trốn nã

Thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở, nhiều người lúc đầu bỡ ngỡ nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã bắt nhịp với công việc, lăn xả vào cuộc sống của bà con và đã làm thay đổi tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn họ đảm trách.

Trong các địa phương “hưởng lợi” về chủ trương trên có xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng...

Công an xã Hiệp Thạnh ngăn chặn nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí hẹn đánh nhau. Ảnh: CACC

“Xắn tay” đào tạo lực lượng bán chuyên trách

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), cho biết: Trước đây, địa bàn xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng phức tạp về an ninh trật tự, nhiều bị can lấy làm nơi trốn truy nã. Từ khi tăng cường lực lượng công an chính quy, tình hình thay đổi rõ rệt.

Có được điều này, theo trưởng công an huyện là do xã Hiệp Thạnh được Ban giám đốc và chỉ huy công an huyện tăng cường Thiếu tá Hoàng Văn Phước, từng trải qua nhiệm vụ đội phó Đội CSĐT công an huyện về đảm nhận chức trưởng công an xã.

Thiếu tá Hoàng Văn Phước sinh năm 1985, quê TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Năm 2008, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, Thiếu tá Phước được phân công về Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Trọng. Đến tháng 10-2020, anh được điều động về làm trưởng Công an xã Hiệp Thạnh - một xã có đặc thù quản lý lưu trú không chặt chẽ, nhất là tạm trú.

Theo Thiếu tá Phước, khi nhận nhiệm vụ mới, anh rất bỡ ngỡ. Xã Hiệp Thạnh trước đó thường xảy ra tình trạng trộm cắp, đánh nhau, khá phức tạp về trật tự xã hội.

Thiếu tá Hoàng Văn Phước, Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Ảnh: V.TÙNG

Bắt tay vào công việc, Thiếu tá Phước đào tạo lực lượng bán chuyên trách tại chỗ một số nghiệp vụ công an cơ bản, đồng thời tổ chức rà soát tình hình địa bàn ở các thôn, trao đổi với những người có uy tín để nắm thông tin.

Từ việc đào tạo nghiệp vụ công an cơ bản cho lực lượng bán chuyên trách, nắm chắc địa bàn mà chỉ một thời gian ngắn, Thiếu tá Phước đã phát hiện năm trường hợp trốn truy nã, chuyển hóa địa bàn...

Phát hiện năm bị can trốn nã

Từ việc đào tạo nghiệp vụ cho lực lượng bán chuyên trách cũng như nắm chắc thông tin địa bàn, công an đã nhanh chóng sàng lọc, quản lý những trường hợp có khả năng phát sinh tội phạm.

Chỉ một thời gian ngắn, Thiếu tá Phước đã phát hiện và phối hợp với các cấp bắt giữ năm trường hợp trốn truy nã tại xã Hiệp Thạnh, trong đó vụ bắt Nguyễn Hoài Đức (41 tuổi, ngụ xã Nha Hồ, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) được cấp trên đánh giá cao về nghiệp vụ.

Năm 2011, Nguyễn Hoài Đức bị Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) truy nã tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị truy nã, Đức trốn đi nhiều nơi. Sau đó, Đức sử dụng CMND của người khác dán ảnh của mình vào và qua mắt lực lượng chức năng.

Sau đó, Đức đến xã Hiệp Thạnh làm thuê, lấy vợ, sinh con. Thiếu tá Phước kể khi các lực lượng truy bắt tiếp cận thì không ai nhận diện được Đức vì hình ảnh cũ, thời gian gây án và các hồ sơ đã quá lâu.

Thiếu tá Phước đã mời Đức đến công an xã để tự mình thẩm tra. Tại đây, Đức đã khai rất khớp những thông tin trên giấy tờ giả mà Đức đã cung cấp cho công an. Trong lúc trò chuyện, Thiếu tá Phước bất ngờ hỏi về người thân của Đức thì Đức lúng túng. Lúc này, Thiếu tá Phước lật bài ngửa và Đức đã thừa nhận mình đang bị truy nã. “Ngay cả vợ Đức cũng không biết chồng mình là người đang bị truy nã. Đến khi công an bắt giữ và Đức thừa nhận thì vợ Đức mới ngỡ ngàng” - Thiếu tá Phước kể thêm.

Đại úy Hồ Hoàng Quang Long, Phó Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh, cho biết anh Phước được đào tạo chính quy và có nhiều năm công tác ở khối điều tra nên khi được tăng cường về xã, anh đã “nắn” lại công tác nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

“Anh Phước đã bỏ ra khá nhiều tâm huyết để củng cố, nắm sát địa bàn cơ sở. Chính vì vậy, chỉ một thời gian ngắn, Công an xã Hiệp Thạnh triệt xóa các vụ án gây mất an ninh trật tự...” - Đại úy Long nói thêm.

Anh Hoàng Hùng Đào, sống ở xã Hiệp Thạnh, cho biết người dân tin tưởng vào trưởng Công an xã Hiệp Thạnh vì anh Phước nói được làm được. Khi anh về khu dân cư vận động bà con tố giác tội phạm, các thông tin tố giác, trình báo của bà con đều được công an xã xử lý dứt điểm.

Tháng 7-2022, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, đã đến thăm và kiểm tra công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Công an xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng. Tại đây, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá Công an xã Hiệp Thạnh là một trong những địa bàn cấp xã trong toàn quốc có nhiều mô hình hay. Đặc biệt là việc bám sát cơ sở trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lăn xả vào đời sống người dân

Để củng cố tình hình an ninh trật tự ở địa bàn, ngoài việc lăn xả vào công việc, Thiếu tá Phước còn lắng nghe tâm tư của bà con, xây dựng nhiều mô hình tự quản, phát huy tính tự bảo vệ trong nhân dân.

Địa bàn có nhiều bà con đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có những người từng một thời lầm lỡ, Thiếu tá Phước đến vận động, phân tích đúng - sai và đồng hành cùng bà con nên tạo được tình cảm cũng như sự tin cậy của họ.

Một người dân đồng bào Chill ở thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh cho hay: “Lời của anh Phước về những sai trái đã giúp tôi nhận ra đúng - sai cũng như tin tưởng vào sự bao dung của chính quyền với những người lầm đường lạc lối. Tôi biết thôn chúng tôi được ưu tiên làm đường, sửa nhà, lắp đèn và đưa các đoàn từ thiện về trao quà là một phần anh Phước nói (tham mưu) cho chính quyền giúp chúng tôi”.

Về điều này, Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng, cho hay thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh là địa bàn có hơn 70 hộ đồng bào Chill. Từ khi Thiếu tá Phước về tăng cường, thực tâm đến với bà con thì tình hình đã thay đổi.

“Giờ đây, mỗi khi trực tiếp xuống địa bàn thôn Bồng Lai nắm tình hình, thăm hỏi, động viên, tôi được tận mắt chứng kiến nhiều người từng lầm lỡ chào và gọi tên “anh Phước trưởng xã”, tôi rất an tâm về mảng an ninh này” - Thượng tá Lê Thái nói.

Từ địa bàn phức tạp, sau khi Thiếu tá Phước về tăng cường, tình hình biến chuyển tốt hơn. “Đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, an ninh trật tự địa bàn đảm bảo và được bà con tin tưởng, đây là hạnh phúc của người chiến sĩ Công an nhân dân” - Thiếu tá Phước chia sẻ.•

