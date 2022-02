Cựu cán bộ công an nhận 'chạy án' giá 300 triệu

Đưa tiền “chạy án” vẫn bị phạt tù Đối với Nguyễn Duy, Duy biết mình bị công an truy bắt nên đã tự liên hệ nhờ Trang giúp. Khi Trang cho biết có người giúp với số tiền cần chuẩn bị là 320 triệu đồng, Duy đã thông tin cho anh ruột, chị ruột của mình là Thủy, Long để chuẩn bị tiền đưa theo đề nghị của Trang. Trong thời gian anh chị mình đang thực hiện việc giao tiền thì Duy bị cơ quan công an bắt giữ, sau đó bị khởi tố, tạm giam về hành vi trộm cắp. Hành vi của Duy có dấu hiệu của tội đưa hối lộ theo quy định tại khoản 2 Điều 364 BLHS. Tuy nhiên, việc giao nhận tiền diễn ra, Duy không chứng kiến và cũng không cùng thực hiện. Trong khi Duy đã bị bắt và bị tòa tuyên phạt năm năm tù về tội trộm cắp tài sản mà chính Duy đã mong muốn được “chạy án” để không bị bắt. Do đó, cơ quan điều tra xét thấy không đủ cơ sở để xử lý đối với Duy về tội đưa hối lộ…