Giả danh cán bộ trại tạm giam để lừa đảo chạy án

Thứ Bảy, ngày 04/09/2021 08:46 AM (GMT+7)

Phạm Thiên Hóa (SN 2001, trú tại xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) lợi dụng lòng tin của người bị hại đã giả danh cán bộ Trại Tạm giam Công an tỉnh Hải Dương để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 3/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương (Hải Dương) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hóa.

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của chị Nguyễn Thị H (trú tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương) gửi đến Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Dương. Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra, bắt giữ đối tượng gây án. Tại cơ quan Công an, Hoá khai nhận: Do biết chồng chị Nguyễn Thị H là anh Tăng Văn D, đang bị tạm giam về tội đánh bạc tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Hải Dương nên đối tượng nảy ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ ngày 11/1 đến ngày 14/1, Hóa đã sử dụng ứng dụng Zalo để nhắn tin, gọi điện cho chị H giả danh là cán bộ Trại Tạm giam Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu chị H chuyển tiền cho Hóa, để xin cho anh D không phải chuyển trại và giải quyết việc anh D vi phạm nội quy trại giam. Tin tưởng vào những lời nói của Hoá, chị H đã nhiều lần chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng do Hóa cung cấp với tổng số tiền là 42 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Thiên Hoá

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, đối tượng Hoá còn khai nhận với thủ đoạn như trên, còn gây ra một vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị O (trú tại tỉnh Hải Dương) 10 triệu đồng. Do biết chồng chị O là anh H đang bị tạm giam về tội tham ô tài sản tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Hải Dương nên ngày 7/2, Hóa đã sử dụng ứng dụng Zalo để nhắn tin, gọi điện cho chị O giả danh là cán bộ Trại Tạm giam Công an tỉnh Hải Dương; yêu cầu chị Oanh chuyển số tiền 10 triệu đồng cho anh H được về nhà ăn Tết.

Tin tưởng vào những lời nói của đối tượng, chị O đã chuyển 10 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng do Hóa cung cấp. Sau đó, chị O phát hiện đã bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên nên đã đến Cơ quan Công an trình báo. Vụ án hiện đang được Đội Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/gia-danh-can-bo-trai-tam-giam-de-lua-dao-chay-an-i626844/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/gia-danh-can-bo-trai-tam-giam-de-lua-dao-chay-an-i626844/