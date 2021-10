Nhân viên ngân hàng lừa tiền "chạy án" cho đối tượng tổ chức mang thai hộ

Thứ Sáu, ngày 08/10/2021 20:00 PM (GMT+7)

Nam nhân viên ngân hàng cùng đồng phạm lừa hàng trăm triệu đồng tiền "chạy án" của một phụ nữ trong vụ án tổ chức mang thai hộ.

Ngày 8/10, nguồn tin cho biết, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Huy Hoàng - cựu nhân viên ngân hàng (SN 1994, ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”.

Cũng liên quan đến vụ án, hai bị can Ngô Thị Thanh Thảo (SN 1996, ở phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Thị Thanh (SN 1961, ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội) bị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2019, Phạm Thị Hà (SN 1993, quê Hải Dương) nhận công việc phiên dịch tiếng cho một nhóm người nước ngoài làm dịch vụ mang thai hộ.

Tháng 11/2020, Hà đón 2 người mang thai hộ, trong đó có người phụ nữ tên K. (SN 1997, ở TP HCM) và đưa họ đi khám sức khỏe tại bệnh viện.

Do xảy ra trục trặc, chị K. bị nhóm người nước ngoài từ chối nên đã yêu cầu Hà trả các khoản phí phát sinh trong thời gian này. Không nhận được tiền, chị K. đã đến Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) trình báo. Biết sự việc và sợ bị cơ quan chức năng xử lý, Hà nhờ Thảo thuê luật sư cho mình.

Cơ quan chức năng cáo buộc, Thảo và Hoàng đã câu kết chiếm đoạt tiền bằng cách đưa ra thông tin có thể “chạy án” cho Hà không bị xử lý hình sự hoặc được hưởng án treo. Đồng thời, nhiều lần chiếm đoạt số tiền gần 320 triệu đồng và 2.000 USD của chị Hà.

Tiếp đó, ngày 20/11, Hoàng yêu cầu chị Hà đưa thêm 1 tỷ đồng, nhưng do không còn khả năng nên chị Hà yêu cầu Hoàng trả lại số tiền đã đưa trước đó. Không đòi được tiền, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Đến ngày 23/11, 2 bị can trên ra đầu thú.

Đến tháng 12/2020, gia đình Hoàng đã tự nguyện giao nộp số tiền 286 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Về phía bị can Nguyễn Thị Thanh, trong tháng 11/2020, Hoàng nhiều lần “giao dịch” với Thanh đánh bạc với số tiền hơn 111 triệu đồng.

Còn Phạm Thị Hà, người này đã rời khỏi nơi cư trú và cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ về hành vi “ Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.

