Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ người đàn ông sát hại 4 người thân ở Hà Nội

Ngày 19-11, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của đại diện các bị hại trong vụ án giết người gây rúng động dư luận xảy ra tại Phú Xuyên (Hà Nội).

Trước đó, ngày 8-7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Vương (SN 1973) mức án tử hình về tội giết người.

Sau phiên tòa sơ thẩm, đại diện các bị hại đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Vương.

Bị cáo Vũ Văn Vương

Tại phiên tòa phúc thẩm, trong phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa đã giải thích cho đại diện hợp pháp của các bị hại, bị cáo về việc mở phiên tòa phúc thẩm nhưng không có tình tiết mới làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo quá dã man, tàn độc... nên không có căn cứ để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau đó, đại diện hợp pháp của bị hại đã rút đơn kháng cáo tại phiên tòa. HĐXX ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, bản án sơ thẩm chính thức có hiệu lực pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, gia đình Vũ Văn Vương gồm bà ĐTNh (là mẹ của Vương), bà ĐTTh (là vợ của Vương) cùng 2 con là VTH (sinh năm 2006) và V (sinh năm 2008).

Bị cáo Vương làm nghề đan mây tre, vợ làm nghề phụ hồ để kiếm tiền nuôi gia đình.

Từ đầu năm 2024, mẹ bị cáo thường xuyên bị ốm, bệnh tật, nằm liệt giường nên bị cáo nghỉ làm, ở nhà chăm sóc mẹ. Trước đó, bố của bị cáo cũng bị ốm đau trong thời gian dài và mất.

Bản thân bị cáo ốm yếu, gia đình nghèo khó nên cuộc sống rơi vào khó khăn, bế tắc. Từ đó, bị cáo nảy sinh ý định sát hại toàn bộ người thân trong gia đình, sau đó tự tử để cùng giải thoát.

Sáng 15-1, trong lúc vợ đi làm và con út đi học, Vũ Văn Vương nảy sinh ý định giết con lớn là cháu VTH (19 tuổi). Bị cáo mở nhạc to gọi con vào phòng ngủ nhờ giữ hộ giường. Trong lúc cháu H đang cúi người, hai tay giữ thành giường thì người đàn ông này cầm chiếc chày gỗ sát hại chính con ruột của mình.

"Sao bố lại giết con", cháu H hét lên trong tuyệt vọng. Vương không nói gì, tiếp tục ra tay sát hại nạn nhân. Giết con gái xong, người đàn ông này giấu xác nạn nhân vào gầm giường rồi xóa sạch hiện trường.

Chiều cùng ngày, cháu T sau khi đi học về phòng nằm ngủ trên giường. Vũ Văn Vương mở nhạc to rồi vào phòng ngủ dùng búa đinh sát hại con trai lớn. Ông tiếp tục đẩy thi thể nạn nhân vào gầm giường, cạnh thi thể của con út.

Khoảng 17h cùng ngày, bà Th đi làm về hỏi các con đâu, Vương nói dối “đứa đi chơi, đứa đi làm răng, không về nhà”. Đến đêm khuya, Vương dùng búa đinh sát hại vợ mình khi bà đang ngủ say rồi đẩy thi thể vào gầm giường cạnh thi thể của hai con.

Đến khoảng 1h ngày 16-1, Vương sát hại người mẹ bị bệnh lâu ngày nằm một chỗ trên giường.

Sau khi gây án, Vương viết thư để lại và uống thuốc ngủ để tự tử nhưng không chết.

Đến chiều 16-1, Vương đón xe khách đi từ Hà Nội bỏ trốn vào Đà Nẵng, sau đó tiếp tục đón xe khách đi từ Đà Nẵng đến TP Vũng Tàu cũ, thuê xe ôm đến chùa Liên Trì để cầu siêu cho các nạn nhân.

Hai ngày sau, Vương bị Công an TP Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn.

HĐXX sơ thẩm nhận định hành vi của bị cáo đã tước đoạt mạng sống của chính những người thân của mình, không còn khả năng cải tạo, giáo dục...